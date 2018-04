Guai a chiedere dei vitalizi ai politici. Danilo Lupo preso a schiaffi dall’ex Ministro Landolfi. Stasera su Non è L’Arena

L’inviato del programma televisivo “Non è l’arena” Danilo Lupo è stato aggredito a Roma dall’ex ministro Mario Landolfi, che lo ha colpito con uno schiaffo in pieno volto, nei vicoli nei pressi di Montecitorio. Il video è stato diffuso dal programma. Il giornalista stava realizzando alcune interviste sul tema dei vitalizi ai politici. Stava chiedendo un parere a Landolfi che, sottolinea una nota del programma, “si è mostrato sin da subito visibilmente contrariato. L’ex ministro ha iniziato ad alzare i toni della conversazione per poi sferrare un potente schiaffo colpendo in pieno volto Danilo Lupo. L’aggressione, avvenuta nei vicoli dietro Palazzo Montecitorio, è stata vista da turisti e passanti rimasti sbigottiti dalla scena”.

Insomma la cosa si commenta da se. Non solo i politici prendono vitalizi da vergognarsi rispetto a tante pensioni da fame, ma non ci si può neanche permettere di parlargli..