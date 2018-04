Grave incidente alla Garitta a Positano| L’ambulanza arriva dopo 40 minuti – Diretta .

Un ragazzo originario di Praiano, mentre era alla guida di un ciclomotore, è scivolato sul manto stradale reso sdrucciolevole dai residui, tipo brecciato, dei lavori di rifacimento del manto stradale della S.S. 163 Amalfitana.

Sul posto i primi ad essere arrivati sono gli agenti della Polizia Municipale della cittadina della Costiera amalfitana.

Il ragazzo probabilmente ha riportato delle lesioni, ma per fortuna è vivo e cosciente. Abbiamo aspettato l’arrivo dei familiari prima di mettere in rete la notizia.

L’incidente è avvenuto all’incirca alle 16,15 , esattamente nel tratto di strada dopo la Garitta che va verso Tordigliano di Vico Equense e Piano di Sorrento.

Siamo arrivati prima noi della redazione di Positanonews, ma questo non lo riteniamo un merito, è una vergogna che l’ambulanza ci abbia messo tanto tempo.

Il problema riguarda sempre l’organizzazione del 118 della Campania.

L’ambulanza del 118 è arrivata dall’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello perché quella di Positano era impegnata altrove, ci dicono a Montepertuso o a Nocelle.

Ce ne siamo andati verso le 17 solo quando è arrivata l’ambulanza.

La nostra testimonianza spero serva per far migliorare i servizi del soccorso. Già una volta abbiamo parlato di tempi lunghi per l’intervento alla Sponda dove è morto un uomo.

Non è colpa del personale del 118 né della Croce Rossa, loro fanno il possibile. Sono obbligati a seguire un protocollo.

Ma se a Positano l’ambulanza era impegnata e non era un codice rosso, secondo noi doveva tornare indietro o chiamare l’ambulanza di Sorrento più vicina.

Siamo incastrati fra la provincia di Salerno e Napoli e paghiamo per questa maledetta burocrazia. Ma è anche colpa nostra che non facciamo un protocollo che preveda queste situazioni e imponga al 118 che quando non c’è disponibilità a Positano bisogna chiamare Sorrento. Sappiamo che c’è un’ambulanza a Sant’Agnello, sarebbe venuta in 15 minuti.

Ma i politici non vogliono sentirci da queste orecchie.

Auguriamo buona guarigione al ragazzo, che poi abbiamo scoperto essere un uomo. Speriamo di cuore che non sia niente di grave e speriamo che le istituzioni si organizzino meglio.

Lì a terra poteva esserci un nostro amico o un nostro familiare. Noi eravamo stanchi da una dura giornata, ma siamo rimasti per testimoniare di persona, come facevano una volta i giornalisti.

Il giornalismo è anche documentare, non solo fare i post sui social, è rendere un servizio per i cittadini, è uno strumento per far luce sui problemi della società e cercare di migliorarla.