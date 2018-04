GRANO SARACENO CON CARCIOFI,ASPARAGI E LIMONE. La ricetta dell’Alberghiero “De Gennaro”

La ricetta a cura dell’Alberghiero “De Gennaro” di Vico Equense nel progetto di giornalismo con Positanonews

GRANO SARACENO CON CARCIOFI,ASPARAGI E LIMONE.

La primavera è arrivata e si fa sentire! Cosa c’è di più bello di un bel piatto fresco con prodotti di stagione?

Abbiamo qui la ricetta che fa per voi. La qualità dei carciofi e degli asparagi appena raccolti conditi con i limoni del nostro paese regalano una pietanza ottima per chi vuole mangiare un buon piatto assumendo proprietà disintossicanti e senza esagerare troppo con le calorie.

Ingredienti per 4 persone:

– 300 g di grano saraceno;

– 4 carciofi;

– 300g di asparagi;

– 2 limoni di sorrento;

– 2 mazzetti di prezzemolo;

– 2 spicchi d’aglio;

– olio extra vergine d’oliva q.b;

– sale q.b.

Preparazione:

Prima di iniziare a pulire i carciofi, è necessario indossare un paio di guanti e preparare in una ciotola un composto di acqua e limone. Dopo, per pulire i carciofi bisogna eliminare le foglie esterne più dure e i gambi. Tagliarli a metà, eliminare la peluria e tagliarli a spicchi. Metterli a bagno nel composto di acqua e limone per evitare che si scuriscano.

Pulire gli asparagi eliminando la parte più dura del gambo e sbollentarli per circa 5 minuti.

Mettere in una pentola acqua e sale , quando bolle, immergere il grano saraceno per i minuti che indica la confezione. Quando è pronto, scolarlo e metterlo in una ciotola.

A parte in una pentola far soffriggere gli spicchi d’aglio con poco olio, aggiungerci i carciofi a spicchi e appena l’olio è bello caldo, aggiungere poca acqua e far cuorecere per circa 20 minuti. A fine cottura, scolare e lasciar raffreddare.

Unire al grano, i carciofi, gli asparagi tagliati a pezzetti, il prezzemolo tritato finemente, succo di limone e sale.

Amalgamare tutto e metterlo su un piatto da portata e decorare con fette e grattuggiata di buccia di limone.

*CURIOSITA’:

Il carciofo viene raccolto da ottobre a giugno e nel nostro paese è molto diffuso nell’area mediterranea.

E’ ricco di minerali e vitamine. Inoltre nella sua composizione chimica troviamo: la quercietina, la rutina, la cinarina e l’acido gallico che hanno attività antiossidante. A questa lista aggiungiamo una particolare sostanza che è l’acido clorogenico che è in grado di prevenire malattie arteriosclerotiche, cardiovascolari e può anche prevenire molte forme di tumore.

A cura di Chiara Battaglia e Alessia Guida.