GRANDE SUCCESSO IERI SERA AL CINEMA FATIMA PER LA PROIEZIONE DEL FILM ” IL CRATERE ” DI LUCA BELLINO E SILVIA LUZI

“ Il film “ IL CRATERE “, proiettato ieri alle 18,00 al cinema FATIMA, con la sua storia entra far parte della nostra vita perché la vicenda dei protagonisti non è lontana da noi ma appartiene a noi, alla società tutta.

“ Il cratere “ è un messaggio universale che fa riflettere, una successione di inquadrature sono bastate a spiegare un dramma. Parole, dialoghi, silenzi, immagini in movimento e ferme, occhi, volti, musica, un insieme capace di racchiudere un universo, un universo di emozioni.Arriva anche al Cinema Fatima ”Il Cratere”, film del regista salernitano Luca Bellino.

Domenica 22 Aprile il regista saluterà il pubblico dello spettacolo delle 18:00. Il film sarà poi in programmazione da venerdì 27 a lunedì 30.

Dopo il grande successo di stampa e pubblico, Il Cratere farà finalmente tappa anche a Salerno. La pellicola che il regista salernitano Luca Bellino sta portando in tutto il mondo sarà infatti in cartellone al Cinema Fatima dal 27 al 30 aprile prossimi. Per domenica 22 aprile è invece in programma una serata evento dedicata al cinema d’autore: Luca Bellino sarà infatti a Salerno per

l’anteprima del film. Considerato tra i film più interessanti passati alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, Il Cratere ha poi trionfato nel principale festival asiatico, il Tokyo International Film Festival, vincendo lo Special Jury Prize, unico film italiano della storia ad aver conseguito questo risultato. Il film racconta il rapporto travagliato di un’adolescente e suo padre, un venditore di peluche che vede nel talento della figlia una speranza di riscatto sociale. Gli attori Sharon e Rosario Caroccia, padre e figlia anche nella realtà, non avevano mai recitato prima e sono stati acclamati dalla critica nazionale e internazionale per la loro performance ritenuta ”un’impresa tecnicamente impressionante”.

Domenica 22 Aprile Luca Bellino e la co-regista Silvia Luzi saluteranno il pubblico presente in sala allo spettacolo delle 18 e saranno accompagnati dal cast del film. Un appuntamento fortemente voluto dal regista, la cui famiglia risiede a Salerno e che proprio nella nostra città ha iniziato a muovere i primi passi di quella che poi sarebbe diventata una brillante carriera che lo ha portato a

ricevere importanti riconoscimenti in Italia e all’estero.

”Sono felice di portare Il Cratere nella mia città e soprattutto di portare a Salerno il cinema d’autore – dice Luca Bellino -. Certo cinema va tutelato, protetto e proposto al pubblico con forza. In questo senso il Cinema Fatima è quasi un avamposto di resistenza, una sala che fa scelte coraggiose, non per forza commerciali, ma che certamente aumentano lo spessore culturale di una città”.

Dopo la proiezione è previsto un breve dibattito per raccontare la genesi del film e per rispondere alle curiosità del pubblico in sala.