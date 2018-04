Una grande Juve Stabia pareggia in Sicilia, inguaia il Catania e vede la B Per la B il Catania, pareggiando in casa con la Juve Stabia, non è più padrone del proprio destino. A quattro giornate dalla fine del campionato, adesso il Lecce ha un vantaggio di 4 punti che possono essere sufficienti per la promozione diretta dei pugliesi.

Gli etnei stasera hanno sbattuto contro il muro giallo non riuscendo mai a trovare la via della rete. Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai 14 mila del Massimino che stasera volevano festeggiare una vittoria importantissima. La squadra di Lucarelli ci ha provato in tutti i modi ma gli avversari con dieci uomini nella propria metà campo hanno eretto un muro di gomma. A Castellammare di Stabia intanto si festeggia per le vespe che vedono i play off

Nel girone di ritorno la Juve Stabia ha strappato 4 punti alle prime due della classe. Ora testa al Monopoli che attualmente occupa la quarta posizione ed è in un ottimo stato di forma.

L’incontro è previsto per domenica alle 14:30.