Gran festa all’Approdo a Piano di Sorrento per la laurea di Raffaella Caso di Vico Equense

Piano di Sorrento. Grande festa questa sera al rinomato ristorante l’ Approdo a Marina di Cassano per la laurea di Raffaella Caso, originaria di Arola di Vico Equense. Raffaella è diventata dottoressa in Giurisprudenza alla facoltà Federico II di Napoli con una tesi in diritto Ecclesiastico. Questa sera parenti e amici sono stati deliziati dalla cucina dell’approdo per festeggiare.