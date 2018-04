Governo. Incarico di Mattarella alla Casellati, ma Cinque Stelle e Lega litigano ancora per Berlusconi. Il PD si affaccia alla finestra . Questa in sintesi il succo di una giornata di stallo , che probabilmente continuerà ad essere tale. Non crediamo che entro il mese di Aprile si riuscirà a fare il Governo con tutte le conseguenze che ci possono essere per un paese già debole come l’ Italia.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, il mandato esplorativo per provare a sbloccare le trattative per la formazione del nuovo governo. Ad annunciarlo è stato il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti: “Il presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina la presidente del Senato e le ha affidato il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il MoVimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì”, ha spiegato ai cronisti presenti davanti allo studio alla vetrata. Il mandato ricevuto da Casellati è quindi mirato, cioè avrà il compito di verificare – entro due giorni – se esistono le condizioni per formare un governo formato da centrodestra e MoVimento 5 Stelle.

La presidente del Senato ha fatto sapere poco dopo di aver accettato l’incarico: “Ho ricevuto dal presidente della Repubblica il mandato esplorativo. Ho ringraziato per la fiducia accordatami il presidente Mattarella che terrò costantemente aggiornato. Intendo ricoprire questo incarico con lo stesso spirito di servizio con il quale ho svolto quello di presidente del Senato in questi giorni. Verrete aggiornati sui tempi degli incontri che avverranno in tempi molto rapidi”.