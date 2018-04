Gli incontri internazionali del Cinema di Sorrento dal 18 al 22 aprile 2018. IL PROGRAMMA

Gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento nascono nel 1963, in un periodo storico in cui diverse manifestazioni, come la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, iniziano a proporre un nuovo ruolo per i festival cinematografici come attori culturali. L’Italia, con anche Sorrento, diviene quindi un luogo dove conoscere le diverse “nuove onde” e i “cinema nuovi”.

Gli Incontri Internazionali del Cinema, che dal 1966 con Gianluigi Rondi si arricchiscono della formula monografica, omaggiando ogni anno la cinematografia di un Paese straniero diverso, fanno scoprire in Italia, tra le altre, la cinematografia svizzera, jugoslava, canadese e australiana e portano a Sorrento i grandi nomi del cinema mondiale, da Jean-Luc Godard a Rainer Werner Fassbinder, da Elia Kazan a John Houston, da Martin Scorsese a Akira Kurosawa, da Ingmar Bergman a Michelangelo Antonioni. Anno dopo anno, gli Incontri continuano a far conoscere le migliori cinematografie mondiali, fino al 2003, momento in cui la manifestazione si interrompe per poi riprendere nel 2016 con un nuovo format.

IL PROGRAMMA

Con l’omaggio al Regno Unito si riconferma, dopo la scorsa edizione dedicata alla Francia, il focus degli “Incontri” che accende i riflettori sulla produzione audiovisiva ogni anno di un diverso paese: 5 giornate di lavori, che vedranno l’alternarsi di proiezioni, anteprime, retrospettive, tavole rotonde e incontri alla presenza di ospiti del mondo del cinema e della televisione.

Il programma vuole proporre al pubblico di Sorrento una panoramica sulla cinematografia inglese contemporanea. Tra i titoli: Journey’s End alla presenza del regista Saul Dibb, già autore dell’adattamento cinematografico del romanzo di Irène Némirovsky Suite francese e di La Duchessa, Provenance accompagnato a Sorrento dal regista Ben Hecking e dall’attrice Charlotte Vega, e Edie di Simon Hunter, anche lui presente a Sorrento e Beast, di Michale Pearce.

Tra i film previsti anche l’anteprima italiana di Youtopia diretto da Berardo Carboni. Un film che vede la contrapposizione tra il cinismo del mondo reale e le possibilità del mondo virtuale, in uscita per Koch. Per l’occasione saranno presenti a Sorrento il regista e le protagoniste Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis nel ruolo di una giovane ragazza costretta dalle circostanze a mettere all’asta la propria verginità.

“Questo film compie un duplice percorso, da un lato fotografa la realtà così come essa è: cinica, spietata, asfissiante – spiega Bernardo Carboni – dall’altro apre alla speranza di un mondo migliore sottolineando come ancora oggi, sia possibile e indispensabile cercare nuovi scenari, nuovi desideri e nuove visioni”.

WOMEN IN FILM: Un omaggio alle donne e alla lotta per l’emancipazione femminile, con la retrospettiva “Women in Film” realizzata in collaborazione con il British Council, con le proiezioni di Suffragette di Sarah Gavron, Lady Macbeth di William Oldroyd, We Want Sex di Nigel Cole, Amy di Asif Kapadia e Queens of Sirya di Yasmin Fedda

OSPITE D’ONORE: RUPERT EVERETT

Il celebre attore e regista britannico sarà l’ospite d’onore della 40esima edizione degli Incontri Internazionali, per celebrare la loro lunga storia che ha visto passare da Sorrento i più grandi nomi della cinematografia internazionale. Sabato 21 aprile – all’interno della sezione ‘Incontri UK’ dedicata al Regno Unito – si terrà una proiezione speciale di The Happy Prince alla presenza di Rupert Everett, regista e protagonista della pellicola nelle sale con Vision Distribution. Nel film Rupert Everett porta sul grande schermo gli ultimi giorni di vita di un autore da lui molto amato, Oscar Wilde.

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 18 APRILE

CINEMA TASSO | 17:00

SPAZIO CINEMA | WOMEN IN FILM

Retrospettiva: WE WANT SEX

Regia: Nigel Cole

Cast: Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richardson, Rosamund Pike

Durata: 113’

Anno: 2010

Paese: Regno Unito

Trama: Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta lo sciopero del 1968 di 187 operaie alle macchine da cucire della Ford di Dagenham. Costrette a lavorare in condizioni precarie per molte ore e a discapito delle loro vite familiari, le donne, guidate da Rita O’Grady, protestarono contro la discriminazione sessuale e per la parità di retribuzione. Pagate come operaie non qualificate, le lavoratrici attuarono uno sciopero che riuscì ad attirare l’attenzione dei sindacati e della collettività, trovando infine l’appoggio del ministro Barbara Castle, pronta a lottare con loro contro una legge iniqua e obsoleta.

Retrospettiva in collaborazione con British Council. Per gentile concessione di Lucky red

CINEMA TASSO | 20:30

SPAZIO CINEMA

SORRENTO INCONTRI: Berardo Carboni, Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro e Luca Lionello

A seguire:

Anteprima Nazionale: YOUTOPIA

Regia: Berardo Carboni

Cast: Matilda De Angelis, Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro

Durata: 94’

Anno: 2018

Paese: Italia

Trama: Ogni giorno, sette miliardi di persone desiderano quello che non hanno. Tra questi c’è Ernesto, un farmacista di 60 anni che, nonostante abbia già tutto, è insoddisfatto. Sempre alla ricerca di evasione, Ernesto alterna, alla routine della vita famigliare, squallidi incontri notturni. Laura invece è una donna di 44 anni che immaginava il suo futuro luccicante e sereno e che invece si ritrova senza lavoro, un mutuo e una figlia di 18 anni, Matilde. Matilde ha i sogni di tutti i ragazzi della sua età e, per sfuggire ad una

realtà che non le permette di avere quello che vuole, si rifugia nel web. In un’alternanza continua tra virtuale e reale tre vite inquiete e disperate, tre mondi diversi destinati a incontrarsi e incrociarsi, combattono contro le difficoltà.

In collaborazione con Koch Media

CINEMA TASSO | 22:30

SPAZIO CINEMA | INCONTRI 40

Anteprima Nazionale: MOLLY’S GAME

Regia: Aaron Sorkin

Cast: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner

Durata: 140’

Anno: 2018

Paese: USA

Trama: Molly Bloom è una giovane sciatrice olimpica del Colorado che , fallito l’obiettivo delle Olimpiadi, si trasferisce a Los Angeles. Qui organizza un giro di poker clandestino che gestisce per otto anni, fino al momento dell’arresto avvenuto di notte dall’FBI. Del giro esclusivo di giocatori hanno fatto parte anche nomi celebri di Hollywood: campioni dello sport, importanti uomini d’affari e anche la mafia russa. Durante questa travagliata vicenda il suo unico alleato è stato il suo avvocato difensore Charlie Jaffey consapevole del reale valore di Molly, al di fuori di ciò che la stampa ha

riportato.

Per gentile concessione di 01Distribution

GIOVEDÌ 19 APRILE

CINEMA TASSO | 9:30

SPAZIO CINEMA | INCONTRI 40

Anteprima Nazionale per le Scuole: YOUTOPIA

Regia: Berardo Carboni

Cast: Matilda De Angelis, Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro

Durata: 94’

Anno: 2018

Paese: Italia

Trama: Ogni giorno, sette miliardi di persone desiderano quello che non hanno. Tra questi c’è Ernesto, un farmacista di 60 anni che, nonostante abbia già tutto, è insoddisfatto. Sempre alla ricerca di evasione, Ernesto alterna, alla routine della vita famigliare, squallidi incontri notturni. Laura invece è una donna di 44 anni che immaginava il suo futuro luccicante e sereno e che invece si ritrova senza lavoro, un mutuo e una figlia di 18 anni, Matilde. Matilde ha i sogni di tutti i ragazzi della sua età e, per sfuggire ad una

realtà che non le permette di avere quello che vuole, si rifugia nel web. In un’alternanza continua tra virtuale e reale tre vite inquiete e disperate, tre mondi diversi destinati a incontrarsi e incrociarsi, combattono contro le difficoltà.

Proiezione riservata alle scuole in collaborazione con Giffoni Experience

CINEMA TASSO | 17:00

SPAZIO CINEMA | WOMEN IN FILM

Retrospettiva: QUEENS OF SYRIA

Regia: Yasmin Fedda

Cast: Donne Siriane

Durata: 70’

Anno: 2014

Paese: Regno Unito, Emirati Arabi Uniti

Trama: Queens of Syria racconta la storia di sessanta donne provenienti dalla Syria che, dopo essere state tutte costrette all’esilio in Giordania, si riunirono nell’autunno 2013 per creare ed eseguire la loro versione delle Troiane , la tragedia dell’antica Grecia che narra la situazione delle donne in guerra . Quello che seguì fu uno straordinario momento di contatto interculturale attraverso i millenni, in cui le donne nate nel XX secolo in Syria trovarono reale corrispondenza delle loro esperienze nelle storie di regine, principesse e donne comuni che, come loro, sono state sradicate, schiavizzate e costrette alla fuga.

Retrospettiva in collaborazione con British Council.

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 18:30

SPAZIO INCONTRI

NON E’ LA FICTION – Trasformazione del drama dal cinema alla serialità

Intervengono:

Eleonora Andreatta | Direttore Rai Fiction

Carlo Degli Esposti | Presidente Palomar

Mario Gianani | Wildside

Aldo Grasso | giornalista e critico televisivo

Sandro Petraglia | sceneggiatore

Barbara Petronio | sceneggiatrice

Riccardo Tozzi | CEO e fondatore Cattleya

In collaborazione con Cattleya

CINEMA TASSO | 20:30

SPAZIO CINEMA | INCONTRI UK

SORRENTO INCONTRI: Ben Hecking e Charlotte Vega

A seguire:

Anteprima Nazionale: PROVENANCE

Regia: Ben Hecking

Cast: Charlotte Vega, Christian McKay , Harry Macqueen

Durata: 92’

Anno: 2017

Paese: Regno Unito

Trama: Un musicista classico viaggia nel sud della Francia per sfuggire ai suoi demoni e aspettare l’arrivo del suo nuovo amore, una donna di nome Sophia. Il desiderio di raggiungere la pace con la sua nuova vita in questi ambienti tranquilli viene interrotto dall’incontro casuale con Peter. Un dramma classico ambientato in una casa di campagna nella quale si sviluppa una forte tensione claustrofobica che si ripercuote sulla vita dei protagonisti. Provenance è una storia devastante di persone che non possono sfuggire al loro passato. Con il suo lungometraggio d’esordio il cineasta Ben Hecking tesse una tragica rete di passione, trauma, amore.

CINEMA TASSO | 22:30

SPAZIO CINEMA | EVENTO SPECIALE

TRUST (1’e 2’puntata)

Regia: Danny Boyle

Cast: Donald Sutherland, Hilary Swank, Harris Dickinson.

Durata: 120’

Anno:2018

Paese:USA

In esclusiva in Italia per Sky Atlantic, Trust è stata ideata e prodotta dal team dei premi oscar per The Milionaire formato da Danny Boyle, Simon Beaufoy e Christian Colson, la serie racconta l’ inferno vissuto da John Paul Getty III, erede dell’ impero petrolifero dei Getty, una delle famiglie più ricche d’America, in mano ai sequestratori italiani. Si tratta della prima stagione di un progetto di più ampio respiro, una serie tv antologica che di stagione in stagione attraverserà gli eventi di gran parte del ventesimo secolo.

Per gentile concessione di Sky Atlantic.

VENERDÌ 20 APRILE

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 12:00

SPAZIO INCONTRI

SALA E SALOTTO STORY | THE SOFA LABYRINTH

a cura di Michele Casula

In collaborazione con Cattleya

CINEMA TASSO | 17:00

SPAZIO CINEMA | WOMEN IN FILM

Retrospettiva: SUFFRAGETTE

Regia: Sarah Gavron

Cast: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Romola Garai, Anne-Marie Duff, Samuel West, Geoff Bell, Morgan Watkins, Natalie Press

Durata:106’

Anno: 2016

Paese: Gran Bretagna

Trama: Londra 1912. Maud è una giovane donna che fin da bambina lavora in una lavanderia. Nonostante la minaccia costante di subire abusi da parte del signor Taylor, il suo capo, Maud conquista sicurezza e sposa il collega Sonny col quale ha un figlio di nome George. Si ritrova per caso ad una manifestazione a Londra, dove delle Suffragette stanno facendo la loro prima protesta per rivendicare il diritto di voto alle donne. Maud si unisce alla lotta diventando un’attivista del movimento delle Suffragette. Questa scelta la porterà a lottare e rischiare di perdere tutto nella battaglia per l’eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita.

Retrospettiva in collaborazione con British Council. Per gentile concessione di Cinema

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 18:00

SPAZIO INCONTRI

CIAK INCONTRA | GIANNI AMELIO

In collaborazione con il mensile di cinema Ciak

CINEMA TASSO | 19:00

SPAZIO CINEMA | EVENTO SPECIALE

SORRENTO INCONTRI: Ivan Silvestrini, Claudio Bisio, Lino Guanciale e Rocco Hunt

A seguire

Anteprima Nazionale: ARRIVANO I PROF

Regia: Ivan Silvestrini

Cast: Claudio Bisio , Giusy Buscemi , Lino Guanciale

Durata:100’

Anno: 2018

Paese: Italia

Trama: Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’ algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi. Così l’ Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure… i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sconclusionato sgangherato corpo docenti importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.

CINEMA TASSO | 21:30

SPAZIO CINEMA | EVENTO SPECIALE

SORRENTO INCONTRI: LUIGI PANE

A seguire

L’AVENIR

Regia: Luigi Pane

Cast: Antonio Folletto, Charlotte Verni

Durata:15’’

Anno: 2018

Paese: Italia

Trama: Parigi, la notte del 13 novembre 2015, la notte che ha ferito la Francia e il cuore dell’Europa. Una notte vista con gli occhi di Rino e Sophie, giovane coppia in forte crisi sentimentale, trentenne e sognatore lui, più giovane e pratica la ragazza. Costretti a restare nel loro appartamento mentre fuori sta esplodendo la violenza più assurda e ingiustificata, in quell’ambiente i due ragazzi, esplorando le loro emozioni e paure più profonde.

CINEMA TASSO | 22:00

SPAZIO CINEMA | EVENTO SPECIALE

Sorrento Incontri: Saul Dibb

A seguire:

Anteprima Nazionale: JOURNEY’S END

Regia: Saul Dibb

Cast: Sam Claflin, Asa Butterfield, Paul Bettany, Tom Sturridge, Stephen Graham

Durata: 107’

Anno: 2017

Paese: Regno Unito

Trama: È il marzo 1918 e la prima guerra mondiale infuria da quasi quattro anni. Jimmy Raleigh ha lasciato la scuola per arruolarsi nella compagine C, in cui opera come generale suo zio. Ciò che non sa è che la compagine dovrà stare in trincea per sei giorni per respingere il massiccio attacco tedesco che tutti si aspettano. L’arrivo di Raleigh non è ben accolto dal capitano che, per via del suo vizio di bere, teme che il giovane possa raccontare la verità a sua sorella, di cui è innamorato. Quei sei giorni del 1918 decideranno non solo il destino del sempre più dissociato Stanhope e di Raleigh ma anche del gruppo di ufficiali che li affianca.

SABATO 21 APRILE

CINEMA TASSO | 10:00

SPAZIO CINEMA | WOMEN IN FILM

Retrospettiva: VICTORIA

Ideatore: Daisy Goodwin

Cast: Jenna Coleman , Tom Hughes, Peter Bowles, Catherine Flemming.

Anno: 2016

Paese: Regno Unito

Trama. Gli anni ’40 del 1800 sono tra i più difficili e complessi per Victoria: dopo la nascita della sua primogenita, la donna più potente al mondo dovrà cercare un nuovo equilibrio nell’ essere regina, moglie e madre; mentre suo marito, Albert, inizia a soffrire del peso del suo ruolo indefinito come principe consorte, Victoria dovrà affrontare gravi problemi come la grande carestia irlandese e la crisi in Afghanistan. In questa seconda stagione Victoria e Albert devono affrontare il problema di vivere felici e contenti, a volte anche tumultuosamente. Il dilemma di Victoria è attuale: come puoi far funzionare il tuo matrimonio e avere una famiglia felice mentre devi svolgere un lavoro molto importante? Puoi avere tutto?

In collaborazione con LaF

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 12:00

SPAZIO INCONTRI

SORRENTO INCONTRI: DAISY GOODWIN

“Victoria” dal romanzo alla serie

a cura di Costanza Rizzacasa D’orsogna | scrittrice, saggista e giornalista Corriere della Sera

CINEMA TASSO | 17:00

SPAZIO CINEMA | WOMEN IN FILM

Retrospettiva: AMY

Regia: Asif Kapadia

Cast: Amy Winehouse

Durata: 128’

Anno: 2016

Paese: Regno Unito

Trama: Amy Winehouse, star della musica internazionale, muore di arresto cardiaco a soli 27 anni nella sua casa di Londra a causa dell’eccesso di alcol e droga. Ma chi era Amy prima del successo? Asif Kapadia, scavando nei video personali della cantante e grazie all’uso di materiale di repertorio privato, compie un percorso a ritroso nel tempo per raccontare non la star mondiale, ma semplicemente Amy. È la forte passione per la musica che scandisce l’intera vita prima di una ragazza e poi di una donna che raggiunge un successo inaspettato, riuscendo a calcare grazie al calore e alla forza della propria voce, i palcoscenici di tutto il mondo.

Retrospettiva in collaborazione con British Council.

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 16:30

SORRENTO INCONTRI: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

Intervista a cura di Remigio Truocchio

Direttore artistico incontri

In collaborazione con RAI Fiction

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 18:00

SORRENTO INCONTRI: Rupert Everett

Ospite d’onore della 40° Edizione

CINEMA TASSO | 20:30

SPAZIO CINEMA | INCONTRI 40

Evento Speciale: The Happy Prince

Regia: Rupert Everett

Cast: Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson

Durata:105’

Anno: 2018

Paese: Regno Unito

Trama. Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde (Rupert Everett) trascorre gli ultimi giorni della sua vita e come in un vivido sogno i ricordi del suo passato riaffiorano, trasportandolo in altre epoche e in altri luoghi. Non era lui un tempo l’uomo più famoso di Londra? L’ artista idolatrato da quella società che poi l’ha crocifisso?

Oggi Wilde ripensa con malinconia alle passioni che l’ hanno travolto e con tenerezza al suo incessante bisogno di amare incondizionatamente. Rivive la sua fatale relazione con Lord Alfred Douglas (Colin Morgan) e le sue fughe attraverso l’ Europa, ma anche il grande rimorso nei confronti della moglie Costance (Emily Watson) per aver gettato lei e i loro figli nello scandalo dopo l’estrema condanna per la sua omosessualità. Ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio solo l’amore e la dedizione di Robbie Ross (Edwin Thomas), che gli resta accanto fino alla fine nel vano tentativo di salvarlo da sé stesso e l’affetto del suo più caro amico Reggie Turner (Colin Firth). “The Happy Prince” è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e morì per amore.

Sarà presente in sala il regista e interprete Rupert Everett .

In collaborazione con Vision Distribution

CINEMA TASSO | 22:30

SPAZIO CINEMA | INCONTRI 40

Anteprima Nazionale: Beast

Regia: Michael Pearce

Cast: Jessie Buckley, Johnny Flynn, Trystan Gravelle

Durata:107’

Anno: 2017

Paese: Regno Unito

Moll vive sull’isola di Jersey, nel canale della Manica. Nonostante abbia ventisette anni,abita ancora con i genitori: a bloccarla la piccola comunità, piuttosto opprimente, che la circonda e il legame morboso con il vecchio padre e la madre rigidissima. A cambiare tutto l’incontro con Pascal, uno straniero di cui si sa poco o nulla ma che la conquista con i suoi modi da spirito libero. Moll, perdutamente innamorata, va a convivere con lui e inizia una nuova vita. Ma la felicità dura poco: Pascal è accusato di essere il responsabile di alcuni efferati omicidi. La ragazza, nonostante l’ostilità e le pressioni degli abitanti del luogo, rimane al fianco dell’uomo. Una scelta di cui pagherà le conseguenze

DOMENICA 22 APRILE

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 12:00

SPAZIO INCONTRI

Ciak Incontra: Hanif Kureishi e Edoardo De Angelis

Intervista a cura di Piera De Tassis- Direttore Ciak e Direttore Artistico dell’ Accademia David di Donatello.

In collaborazione con il mensile Ciak.

CINEMA TASSO | 17:00

SPAZIO CINEMA | WOMEN IN FILM

Retrospettiva: LADY MACBETH

Regia: William Oldroyd

Cast: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fairbank, Golda Resheuvel

Durata: 89’

Anno: 2016

Paese: Regno Unito

Trama: Nell’Inghilterra del 1865 rigide convenzioni sociali impongono alle donne mariti padroni. Ma la giovane Lady Macbeth si rifiuta di vivere un’esistenza alle dipendenze di un uomo negligente, provando ad emanciparsi dal vincolo coniugale. “Venduta” in moglie a un uomo che non ama e con il doppio dei suoi anni, la diciassettenne Katherine inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere. La storia passionale, giunta a interrompere la monotonia e la solitudine della vita di campagna, diventa una vera ossessione per la ragazza tanto da spingerla a compiere gesti estremi e spietati.

Retrospettiva in collaborazione con British Council.

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | 18:00

SPAZIO INCONTRI

CIAK INCONTRA | FERZAN OZPETEK

A cura di Alessandro De Luca

In collaborazione con il mensile di cinema Ciak

CINEMA TASSO | 20:30

SPAZIO CINEMA | INCONTRI UK

Sorrento Incontri: Simon Hunter

A seguire

Anteprima Nazionale: EDIE

Regia: Simon Hunter

Cast: Sheila Hanckock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan

Durata: 102’

Anno: 2017

Paese: Regno Unito

Trama: Edith Moore è una donna brusca e rigida di ottant’anni. Nei mesi successivi alla morte del marito George, Edie l rapporto con la figlia Nancy peggiora a causa della volontà di quest’ultima di trasferire la madre in una casa di riposo. Per Edie è l’inizio della fine. La morte le sembra sempre più vicina e con lei tutti i rimpianti del passato. In particolare quando Edie era sposata, il padre aveva pianificato una scalata per loro nelle Highlands scozzesi. Lei desiderava andare ma, suo marito George, un uomo difficile e controllato, non l’aveva mai appoggiata, costringendola a rinunciarvi. A distanza di trent’anni Edie capisce che per lei era arrivato il momento di fare quel viaggio da sola.