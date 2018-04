Giro della Campania Rosa: venerdì 20 chiusa al transito la Castiglione-Ravello

La quarta edizione del Giro della Campania femminile, parte venerdì con la cronoscalata Amalfi – Ravello. La corsa ciclistica in tre tappe, dedicata alla categoria Open (élite e juniores assieme) con 140 atlete iscritte, si svolgerà sulla tratta da 6.5 chilometri con partenza dal centro di Amalfi e arrivo ai 369 metri di Ravello.

La strada Castiglione-Ravello (ex regionale) sarà temporaneamente chiusa al transito secondo ordinanza amministrativa, eccetto mezzi di soccorso, dalle 13.30 alle 16.30, orario di conclusione dell’evento sportivo. Il programma della tappa prevede infatti il ritrovo e la presentazione delle squadre in Piazza Flavio Gioia ad Amalfi, alle ore 12.30, alle 14.30 partirà la prima atleta. Dopo l’ultimo arrivo davanti al Duomo di Ravello, seguirà la premiazione alle 16.40 circa in Piazza Vescovado.