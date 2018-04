Giro della Campania in rosa, si parte con la cronoscalata Amalfi – Ravello

Giro della Campania femminile, si parte con la cronoscalata Amalfi – Ravello . Presentato ieri in Comune a Fisciano Salerno all’aula consiliare “Gaetano Sessa” la quarta edizione del Giro della Campania in Rosa. La gara si disputerà dal 20 al 22 aprile e vedrà come tappa di apertura una cronoscalata Amalfi – Ravello.

la corsa, sempre dedicata alla categoria Open (élite e juniores assieme) si svolgerà in tre tappe e, come gli anni passati, la classifica generale sarà stilata a punti in base ai piazzamenti senza tenere conto dei distacchi.

La frazione d’apertura sarà assolutamente magnifica dal punto di vista paesaggistico, anche se le atlete avranno poco tempo per guardarsi attorno: la tappa sarà infatti una cronoscalata di 6.5 chilometri con partenza dal centro di Amalfi e arrivo ai 369 metri di Ravello. Il giorno successivo si correrà a Mercato San Severino sempre in provincia di Salerno: il percorso consisterà in un circuito di 21.9 chilometri da ripetere quattro volte con gran premio della montagna di Gaiano che farà senza dubbio selezione. La tappa conclusiva sarà invece a Caivano e sarà favorevole alla velociste: si tratta infatti di un circuito completamente pianeggiante di 7.7 chilometri da ripetere 11 volte.