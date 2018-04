Giornata Granata story: se col Cesena pubblico resta nella media, 17/18 sarà anno meno produttivo

Giornata Granata in vista sabato col Cesena, la seconda del campionato, come da “accordi” con i tifosi all’atto della sottoscrizione degli abbonamenti. Va così da quattro stagioni, ormai, con risultati di pubblico più o meno soddisfacenti, se si considerano le statistiche aggregate di presenti tra l’andata e il ritorno nei match, uno per girone, in cui la società ha deciso di non far valere gli abbonamenti. Ma c’è il rischio che contro i romagnoi il numero di presenti sia assolutamente in media con quanto fatto registrare oggi (9332 per l’esattezza il numero medio), relegando la stagione 2017/18 all’ultimo posto per “produttività” della Giornata Granata, come sottolinea l’odierna edizione del quotidiano Il Mattino.

Avversario e classifica potrebbero non scaldare i cuori del pubblico di Salerno. L’augurio, ovviamente, è che non sia così. Ma realisticamente, c’è il rischio di non incrementare significativamente – pur col ribasso dei prezzi – il numero di presenze. Col Foggia, nella “Giornata Granata” d’andata, furono 8938 i coraggiosi sul freddo delle gradinate dell’Arechi a dicembre. Curiosi, più che altro, visto l’esordio di Colantuono nel “principe degli stadi”. Delusi, poi, sicuramente dal risultato negativo (0-3).

L’idea della Giornata Granata nacque nel torneo di Prima Divisione 2014/15. La novità non entusiasmò molto, anzi innervosì qualcuno. A novembre 2014 col Catanzaro (2-1) gli spettatori furono appena 6547. Tuttavia, nel derby del sorpasso di marzo col Benevento (2-0) il numero crebbe sensibilmente fino a 20846. Simile andamento nel campionato seguente, al ritorno del cavalluccio in B: a novembre 2015 solo in 8382 presenziarono contro il Novara (1-0), peraltro facendo registrare il minimo stagionale. Sul finire di stagione invece il sonnolento scontro salvezza Salernitana-Modena (0-0) fu visto da ben 21890 persone. Lo scorso anno l’area marketing individuò, con la benedizione della proprietà, i due derby regionali per l’attivazione delle giornate granata. Furono in 14753 i presenti all’andata col Benevento (2-1), in 13265 con l’Avellino al ritorno (2-0). In gare così, il pubblico vince sempre, a prescindere da tutto. Anche grazie al… settore ospiti.

Se, come probabile, il dato dei presenti col Cesena dovesse costituire addendo a quello di spettatori col Foggia non sufficiente ad arrivare almeno a 19mila complessivi, l’annata 2017/18 dovrà necessariamente costituire spunto di riflessione per tutte le componenti, proprietà in primis. Salerno è una piazza calda, riconoscente, i tifosi non hanno mai del tutto abbandonato la squadra neanche nei momenti di crisi più profonda. Come in altri casi, però, il miglioramento dei risultati sportivi è stato accompagnato da una costante crescita di affluenza. E viceversa. Adesso, la parabola discendente è evidente. Nelle gare casalinghe della Salernitana, dal 2012 al 2016, i numeri hanno sempre subito un’impennata: 4976 nel 12/13 in Seconda Divisione, 8515 nel torneo seguente, 10709 per la promozione in B del 14/15, 12148 in cadetteria nel 15/16. Da due anni a questa parte il calo è stato invece netto, la media dello scorso anno (10924) è nettamente inferiore a quella del ritorno in B, e i 9332 di oggi segnano una discesa ancor più evidente. Dall’annata 2014/2015 è in vigore inoltre la “giornata granata”, dove pagano tutti il biglietto, anche gli abbonati, e che sin dalla sua nascita è stata accolta con enorme diffidenza. Chi acquista l’abbonamento a inizio anno sa bene che arriverà il momento in cui dovrà mordersi la lingua.

