Gioia Sorrento: vince lo spareggio con l’Agropoli e torna in serie D

Il Sorrento può festeggiare il ritorno dopo quattro anni nel purgatorio dei dilettanti regionali nel massimo torneo nazionale di serie D. I rossoneri di Guarracino, hanno vinto (1-0) lo spareggio con l’Agropoli nella gara che si è giocata al Partenio-Lombardi di Avellino. E’ stata una gara che non ha offerto molti spunti di rilievo che si è vivacizzata nella parte finale quando il direttore di gara Mucera di Palermo, ha concesso un penalty al Sorrento, sul dischetto si è presentato Guarro che si è fatto ipnotizzare da Spicuzza, ma sul prosieguo dell’azione clamorosa autorete di Di Deo, che nel tentativo di liberare ha spedito la sfera in fondo al sacco. Inultili gli assalti finali dell’Agropoli e al triplice fischio scene di festa per i tifosi rossoneri, mentre all’Agropoli resta l’amaro in bocca e la possibilità di acciuffare la serie D attraverso i play off, infatti i delfini di Olivieri, domenica prossima dovranno affrontare la vincente di Audax Cervinara-Nola.

di Gerardo Lobosco Il Mattino