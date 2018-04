Gilda Ambrosio modella glamour a Sorrento e Capri per i profumi di Prada . Pranzi e cene di gala, eventi e spettacoli, hanno accolto, nella magica cornice del Parco dei Principi, fashion blogger, giornalisti e guru della moda. Ad attirare l’attenzione della stampa, la bellissima modella Gilda Ambrosio, conosciuta, non solo per aver fatto perdere la testa a Stefano De Martino, ma per essere stata inserita da Forbes nella classifica dei trenta europei under trenta da tenere d’occhio nel settore “arte e cultura”.

La splendida modella, originaria di Napoli, ha postato sul suo instagram i luoghi di Capri e Sorrento dove ha promosso Les Infusion , sguardo intrigante e accattivante molto convincente. Complimenti.