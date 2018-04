Giancarlo Mandara: da Positano a candidato sindaco di Pescia

Da Positano a possibile sindaco di Pescia. E’ la storia di Giancarlo Mandara, nato nello splendido comune della Costiera Amalfitana nel 1984, e ora candidato sindaco della città toscana della provincia di Pistoia.

Dopo essersi laureato con 110 e lode in Giurisprudenza, ed essere diventato avvocato, Giancarlo ha voluto impegnarsi politicamente in modo concreto, dando continuità al lavoro quotidiano di volontariato nel suo piccolo ma affascinante paese dove difatti è praticamente cresciuto. Già presidente della Confraternita della Misericordia e vicepresidente dell’Avis di Collodi, Giancarlo si è presentato con la lista civica “Voltiamo Pagina”, una lista che si propone di tagliare i ponti con il passato e soprattutto con la politica. Lo scorso 20 aprile sono state raccolte le firme necessarie per le candidature alle elezioni del prossimo 10 giugno.

Un volto pulito e nuovo, che non è mai stato prima di ora accostato alla politica e che propone una rivoluzione politica nel comune toscano. Il tutto per la felicità della madre Cristina Capriglione, originaria di Furore e del padre Mario Franco Mandara, originario di Positano.