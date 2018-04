Giancarlo Mandara: genitori originari di Positano e Furore il candidato sindaco di Pescia

Genitori originari di Positano per parte di padre Mario Franco Mandara e di Furore per parte di madre Cristina Capriglione un candidato sindaco di Pescia. E’ la storia di Giancarlo Mandara, nato a Pescia nel 1984, e ora candidato sindaco della città toscana della provincia di Pistoia.

Dopo essersi laureato con 110 e lode in Giurisprudenza, ed essere diventato avvocato, Giancarlo ha voluto impegnarsi politicamente in modo concreto, dando continuità al lavoro quotidiano di volontariato nel suo piccolo ma affascinante paese dove difatti è praticamente cresciuto. Già presidente della Confraternita della Misericordia e vicepresidente dell’Avis di Collodi, Giancarlo si è presentato con la lista civica “Voltiamo Pagina”, una lista che si propone di tagliare i ponti con il passato e soprattutto con la politica. Lo scorso 20 aprile sono state raccolte le firme necessarie per le candidature alle elezioni del prossimo 10 giugno.

Un volto pulito e nuovo, che non è mai stato prima di ora accostato alla politica e che propone una rivoluzione politica nel comune toscano. Il tutto per la felicità della madre Cristina Capriglione, originaria di Furore e del padre Mario Franco Mandara, originario di Positano. Insomma un bell’orgoglio per la Costa d’ Amalfi , sopratutto ci piace il modo con il quale intende la politica e lo si vede anche dai suoi post. Siamo riusciti a sentire il padre Mario Franco “Sono commosso e orgoglioso , ho visto come in tanti lo apprezzano e ho visto le sue belle idee per la città . Grazie tantissimo sopratutto alla mamma ora può fare tanto per la sua città “. Gli abbiamo fatto qualche domanda Intanto la passione politica. “Fino ad oggi ho deciso, nonostante me lo avessero chiesto, di non candidarmi. E poi il fatto che non sia abbastanza spazio ai giovani. Considera che vivo in una città di 20000 abitanti e qui si ripresenta l’ex sindaco accusato di peculato e traffico di influenze, arrestato il 1/06/2017. Gli altri schieramenti ripresentano personaggi in politica da decenni. Il mio scopo è solo quello di fare qualcosa per la città, per amore del mio paese dove sono nato e vivo”

Mi piacerebbe anche solo da consigliere fare qualcosa per la mia citt

In bocca al lupo.