Gentiloni ad Amalfi , per il momento il Governo a Cinque Stelle ha solo l’albergo. Finalmente la doppia ambulanza. A Vico per le frecce tricolori

Amalfi. Per il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, un ponte del primo maggio in Costiera amalfitana. Al Governo del Movimento Cinque Stelle di Grillo e Di Maio per il momento il premier preferisce il Cinque Stelle dell’albergo Santa Caterina dove si è recluso dopo essere arrivato dopo le cinque del pomeriggio da Salerno.

Ieri a pranzo a Vico Equense alla Torre del Saracino di Gennarino Esposito da dove ha ammirato le Frecce Tricolori nel Golfo di Sorrento . Da qui, contrariamente a quello che si pensava, non è andata con la motovedetta della Guardia di Finanza che lo sorveglia al porto da Amalfi, ma con l’auto attraverso la Statale Amalfitana 163.

Finalmente c’è la doppia ambulanza anche ad Amalfi dopo la denuncia di Positanonews con un infortunato che ha dovuto aspettare oltre 40 minuti l’ambulanza a Positano , con una già impegnata, e con un’intera Costiera amalfitana sguarnita. Speriamo che capiscano i politici della Regione Campania che qui da Pasqua bisogna già rafforzare il 118 senza aspettare luglio

Sicuri tour gastronomici fra Caravella e Gemma per il Premier e poi il 2 maggio , con la direzione del PD, dovrà affrontare i più scomodi cinque stelle, quelli di Di Maio con un Governo che sembra sempre più difficile da fare.