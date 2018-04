Furore un 110 e dieci e lode per Antonella Marchese, scusate se è poco

Furore, Costiera amalfitana. Tanti auguri alla neo dottoressa in Giurisprudenza Antonella Marchese , già assessore con l’amministrazione di Raffaele Ferraioli, ora consigliere comunale. Donna e politica attenta e responsabile sulle tematiche ambientali e sociali. A lei vanno i nostri complimenti per il suo 110 dieci e lode conseguito a Napoli e per le sue idee e l’entusiasmo nella vita.