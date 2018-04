Furore, incidente tra Praiano e Amalfi: Statale Amalfitana in tilt – FOTO

Incidente sulla Statale Amalfitana. Poco fa a Furore, tra Praiano e Amalfi, si è verificato un incidente che ha visto coinvolta un’automobile locale: ancora non sono chiare le dinamiche dello stesso, ma è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Tutto ciò ha comportato grande caos per quanto riguarda la viabilità della Statale Amalfitana: col sopraggiungere del carroattrezzi che ha portato via il mezzo incidentato, la situazione è precipitata, in tal senso. Il traffico è in tilt e le cose non sono migliorate quando sono passati di lì anche i bus.