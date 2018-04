WOMEN III edizione –FRIDA KAHLO ARTE, AMORE E RIVOLUZIONE -11 Maggio – 19 Maggio 2018

Eboli (SA)-MOA Museum of Operation Avalanche .

Women è un happening artistico arrivato quest’anno alla terza edizione. L’evento si svolge all’interno del suggestivo complesso monumentale di Sant’Antonio ad Eboli (SA) e vuole analizzare la condizione della donna attraverso l’esaltazione della stessa.

La manifestazione scandaglia a 360° le problematiche legate al mondo femminile.

Quest’anno si è deciso di dedicare WOMEN ad un’artista che nel corso del XX secolo si è distinta non solo per la sua arte ma anche per quello che lei stessa come donna ha rappresentato e rappresenta ancora, l’artista messicana FRIDA KAHLO.

Frida è un esempio di quella che oggi in psicologia si chiama resilienza, in quanto possiede la grande capacità di far fronte alle difficoltà e ai drammatici cambiamenti che la vita le ha imposto riorganizzando positivamente la sua esistenza, non annullando mai la propria identità e soprattutto utilizzando l’arte come mezzo terapeutico.

L’evento gode del patrocinio dell’AMBASCIATA del MESSICO in Italia.

FRIDA KAHLO ARTE, AMORE E RIVOLUZIONE si svolgerà dall’11 al 19 maggio 2018 e prevede una collettiva artistica divisa in tre sezioni:

Pittura

Fotografia

Videoarte/Cortometraggi

Le opere che partecipano alla collettiva sono state scelte da un comitato scientifico composto da figure del mondo dell’arte e della critica d’arte attraverso un bando di selezione indetto dal MOA – Museum of Operation Avalanche.

La mostra collettiva analizza la figura della KAHLO attraverso la sua arte, la sua tecnica, il suo pensiero e la sua rivoluzione.

Gli artisti sono stati lasciati liberi di esprimersi purché nella propria opera fosse chiaro il riferimento alla pittrice messicana, alle sue opere, alla sua vita e/o alla sua terra. Ogni artista ha partecipato alla collettiva con una sola opera.

ARTISTI PARTECIPANTI:

Irene Albano – Omaggio a Frida Kahlo

Simona Amato – Voglio essere dentro il tuo più oscuro tutto

Maria Giovanna Ambrosone – All you need 2

Alessia Antonini – Autoritratto in bianco

Marina Baciocchi – Viaggio in Messico

Ludovico Bileno – Frida no colour

Raffaella Bonora – Frida tra arte e realtà

Vincenzo Caiella – Purificazione

Olimpia Campitelli – Il volo di Frida

Pina Candileno – Frida e Mr Xolotl

Maria Raffaella Catalano – Freedom

Lorenzo “Ragno” Celli – Lo specchio

Massimo Chianese – Frida

Paola Conterio – Battiti in fuga?

Nera D’auto Oligarchie – Libertà Rivoluzione

Francesco Festa – Frida nel suo giardino

Pierpaolo Infante – Tienimi dentro di te

Sabina Lindsajo Ahlberg – I never painted dreams, i painted my own reality

Viktoryia Macrì – Frida

Marco Matta – L’imprevedibile

Paola Ottaviani – I O siamo

Pinella Palmisano – Re-Evolution

Elisabetta Panico – Il testamento di FRIDA

Domenico Pepe – Il Peso

Vanessa Pignalosa – Frida y la Vida

Antonella Rubertone – Oltre

Hylde Salerno – Dimenticare le lettere d’amore

Katia Stain – Frida mi amor

Giuseppe Toscano – Frida

Dino Ventura – 363 – Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare

Claudia Zanatta – Frida Viscere3D

Zhena PranoArt – Adirf Olhak

La mostra ospiterà, fuori concorso, una scultura del Maestro Pasquale Ciao dal titolo “NO alla violenza” realizzata in legno di ulivo bruciato da incendi dolosi.

INAUGURAZIONE COLLETTIVA

Venerdì 11 Maggio

ore 20,00

Introduzione del MOA

Saluti:

Consigliere María Teresa Cerón Vélez – Addetto Culturale ed alla Cooperazione dell’Ambasciata del Messico in Italia

Massimo Cariello – Sindaco di Eboli

Matilde Saja – Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Eboli

Interventi Critici d’arte:

Gerardo Pecci

Noemi Manna

Antonella Nigro

Cerimonia di premiazione con consegna delle pergamene di partecipazione

Ingresso gratuito

PRESENTAZIONE LIBRO D’ARTE

realizzato in soli 3 esemplari

Giovedì 17 Maggio

chiesa di San Nicola de Schola Graeca

Ore 20,00

“NON PRENDETE IL MIO CORPO”

di Angela Panaro

Riflessioni sul corpo, sulla voce, sul silenzio di una donna.

Raccolte in un percorso a tratti lirico, sostenuto da parole del vissuto quotidiano, del ricordo, di racconti ascoltati da voci femminili incontrate nel tempo.

Ad affermare la sacralità della vita, della presenza. Del rispetto della persona.

Ingresso gratuito.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

MOA – Museum of Operation Avalanche

Sabato 19 Maggio

Ore 20,30

FRIDA “VISSI D’ARTE VISSI D’AMORE”

di e con Claudia Balsamo

musiche dal vivo di Fede ‘n’ Marlen

Ticket spettacolo teatrale euro 12.

L’evento è realizzato dal MOA in collaborazione con Mo’ Art, Sophis, Monochrome Arts, il patrocinio del Comune di Eboli e dell’Ambasciata del Messico in Italia

-Si ringrazia:

Pizzeria Del Corso – Eboli (SA)

Agliolioepeperoncino – Eboli (SA)

MOA

Museum of Operation Avalanche

Via S. Antonio 5

84025 Eboli (SA)

Infoline:

0828 332794 * 392 4670491 * 333 1221385 * 320 3715486

info@moamuseum.it www.moamuseum.it

Credits: progetto grafico Annalisa Mandarino