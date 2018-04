Frecce Tricolori a Sorrento Francesca Massa vince il concorso Positanonews ma al pubblico scegliere anche un secondo posto FOTO VIDEO

Frecce Tricolori a Sorrento Francesca Massa vince il concorso Positanonews ma al pubblico scegliere anche un secondo posto. AVETE TEMPO FINO ALLE 18 PER MANDARE FOTO. Sono arrivate in redazione ben venti foto tutte belle , ne abbiamo scelto alcune e lasciamo giudicare ai nostri lettori chi altro premiare sempre con una pizza per due al ristorante e una pergamena . Non ci immaginavamo tante foto, scusate.. crediamo di aggiungerne altre al massimo fino alle 18. Francesca è stata la prima sia ad inviarla sia per bellezza e oltre alla foto ci ha inviato anche un video. Top Mandate anche una piccola biografia a direttore@positanonews.it o alla pagina facebook di Positanonews dove si può votare con un commento fino alle 24

Francesca Massa “Ho 18 anni e frequento il quinto anno del liceo scientifico Gaetano Salvemini, a Sorrento. Come hobby mi piace scattare fotografie e registrare video”

Giuseppe Maresca

Simona Acampora

Luigi Vanacore

Giuseppe Di Martino