Frecce Tricolori OGGI a Sorrento . Ecco dove si possono vedere. Premio Positanonews miglior foto o video

Cresce l’attesa, a Sorrento, per il sorvolo delle Frecce Tricolori attese per domani, sabato 28 aprile, intorno alle ore 14. Tutti con gli occhi puntati al cielo, per il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, che sarà presente con nove velivoli. Lo spettacolo sarà visibile dai cittadini e dai numerosi turisti che affollano i questi giorni la cittadina costiera. Punti privilegiati di osservazione sono naturalmente piazze e aree litoranee.

Per tutti gli appassionati, inoltre, l’Aeronautica Militare mette a disposizione un proprio punto espositivo in piazza Andrea Veniero, con il posizionamento di uno stand informativo e del simulatore di volo del velivolo Eurofighter 2000 con la possibilità per la cittadinanza di provare le emozioni del volo.

Le Frecce Tricolori sono considerate da molti come la migliore pattuglia acrobatica a livello internazionale, grazie ad una reputazione che la Pan ha costruito nei suoi 57 anni di storia.

Quindi le Frecce tricolori si possono vedere da tutta la Penisola Sorrentina ma nei punti panoramici , quindi verso il mare da Meta a Massa Lubrense e Capri , indirizzati verso Napoli , ma anche al Faito di Vico Equense nei punti panoramici verso il Vesuvio . Non sappiamo se si vedranno anche in Costa d’ Amalfi ma neanche di preciso dove è la traiettoria perchè sono traiettorie militari e quindi possiamo solo intuire e invitare tutti a puntare gli occhi al cielo.

Positanonews le seguirà in diretta e darà un premio al miglior foto o video. Una pergamena e una pizza per due al ristorante oltre alla pubblicazione in apertura con le foto più belle . Inviate a direttore@positanonews.it

Al Nettuno il posto più spettacolare