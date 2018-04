Fauno notte club Sorrento ci scrivono i proprietari “La discoteca riaprirà”. Ma ora è chiusa

Sorrento. Ci è arrivata questa nota “La proprieta’ del Fauno notte club precisa che a breve la discoteca riaprira’ non appena avra’ terminato i lavori.La notizia della chiusura della discoteca e’ errata.Si prega di fare una correzione della notizia.Grazie”

Pubblichiamo per cortesia la notizia, ma la discoteca ora è chiusa. Che poi riaprirà questa discoteca o ne riapriranno altre in Penisola Sorrentina, con tutte le conseguenze del caso, non lo escludiamo e non lo abbiamo escluso. Se avessimo scritto “Chiude per sempre” poteva avere un senso. Ora è chiusa e va bene. Non vanno criminalizzate le discoteche ne la vita notturna, ma chi vuole sballarsi va nelle discoteche e segue la vita notturna. Se non ci sono andranno in altri posti , ma non nei nostri. Magari Pozzuoli, Napoli, Salerno. Comunque sia speriamo che si punti al divertimento e basta, noi andavamo in discoteca per cercar ragazze, magari le ragazze per cercar ragazzi , per ballare e così via. Il problema sono le famiglie che lasciano i giovani allo sbando questo si, giusto per dire che il senso di quello che vogliamo dire non è prendersela con le discoteche che frequentavamo, ora siamo un pò vecchiotti per farlo, ma con una cultura dello sballo spesso non contrastata dalle famiglie, magari cominciando a togliere i viveri e le risorse che permettono di spendere tanto nei locali di divertimento. I gestori non possono controllare tutto, pensate alla “Prenotazione del tavolo”, mille euro e via. Bottiglie e altro, neanche il barman può sapere chi si beve tutte quelle bottiglie e nessuno può essere ne responsabile ne colpevolizzato. Ma l’equazione discoteca = caos notturna, è matematica pura. Sabato notte alle 4 nei pressi dei locali, perchè nessuno mette controlli? Le forze dell’ordine non sono forse pagate dai cittadini per la sicurezza? Vogliamo fare delle ronde fuori tutti i locali alle 4 e vediamo che succede? Allora andiamo avanti ma mettete più controlli, anche a spese dei locali. Non dimentichiamo che anche a Sorrento è successo di tutto e di più, accoltellamenti, violenze sessuali o presunte tali, risse. Molto, ma molto di più di quello che succede in altri paesi piccoli vicini. Vogliamo questo? Siamo sicuri che sia i precedenti che i nuovi gestori non vorranno questo. Scriviamo solo per dire cosa sentiamo ora nel cuore e nell’anima , ben sapendo che non ci sono colpe da parte di nessuno, ma magari altri fatti potevano succedere altrove. A Sorrento un nostro amico, ben lontano dall’uscita di una discoteca, ha rischiato la vita, Davide Grassi, facciamo nome e cognome. Ci siamo stancati di scrivere di cronaca e non solo di divertimenti, di vip, di grandi DJ. Che sia divertimento, ma che sia sano. Senza alcol, ne droga, anche se se la portano da casa, ma magari per consumarla qui da noi in questi luoghi che dovrebbero essere solo bellezza e turismo. Ora la discoteca è chiusa, quando aprirà lo annunceremo. Promesso