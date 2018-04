Fantastica iniziativa di “Basilico Italia” il brand delle pizzerie. All’Armida un cuoppo gratis col biglietto del cinema

“Basilico Italia per il Cinema” si inventa una nuova iniziativa. Il brand delle pizzerie di Sorrento , considerata fra le migliori della Penisola Sorrentina ed esportata già al di fuori della provincia di Napoli e della Campania, offrirà un fantastico cuoppo a chi va al cinema . Acquistando il biglietto per la visione di uno qualsiasi dei film in programmazione (dal lunedì al giovedì) presso il Cinema Armida di Sorrento, si potrà ricevere in omaggio, durante l’intervallo, un cuoppo, la golosa specialità di fritturine miste in menù da Basilico Italia.

Insomma si potrà vedere un film nella rinnovata multisala di Maurizio Mastellone, l’ideale per eventi e spettacoli con le nuove tecnologie adottate che nessuno ha in zona in un contesto così d’eccellenza, e gustarsi un buono e sano cuoppo con prodotti tutti tipici.

La promozione partirà mercoledì 2 maggio e sarà valida fino alla fine del mese. Basilico Italia, con la formula Pizza, Pasta e Cuoppo, offre alla sua clientela golose specialità gastronomiche, a partire dalle 12 e fin oltre il termine dell’ultimo spettacolo. E possiamo assicurarvi che è il miglior cuoppo che ci sia in circolazione oltre a una pizza eccezionale e gustosi primi piatti.

