F1: la Ferrari vola, Vettel in pole in Azerbaigian

E’ di Sebastian Vettel la pole position del Gran premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian, che si correrà domani. Il ferrarista ha firmato il tempo di 1’41″498 e dunque partirà dalla prima fila assieme al campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, che ha girato in 1’41″677 (+179). L’altro ferrarista Kimi Raikkonen ha accusato un ritardo di quasi in secondo (992 millesimi), facendo registrare il sesto tempo.

Vettel, alla terza pole consecutiva, e Hamilton partiranno dalla prima fila davanti Valtteri Bottas (Mercedes), con il tempo di 1’41″837 e Daniel Ricciardo (Red Bull), in 1’41″911. Quinto tempo per Max Verstappen, con un crono di 1’41″994, che affiancherà Raikkonen in terza fila. In quarta fila ci saranno le Force Indie di Ocon (1’42″523) con il settimo tempo e Perez (1’42″547) con l’ottavo. Completano le prime posizioni Hulkenberg (Renault), in 1’43″066, nono tempo, e Sainz (Renault) in 1’43″351 con il decimo.

Vettel “macchina va molto bene, sarà una gara intensa” – “Sono stato molto contento del primo giro, anche se non sono stato perfetto. Nel secondo speravo di fare un po’ di più ma nel terzo settore ho fatto un errore e ho dovuto rallentare. Comunque il tempo l’avevo fatto, la macchina è andata molto bene e siamo in buone condizioni per domani”. Così il ferrarista Sebastian Vettel dopo la pole nel Gp dell’Azerbaigian. “Ieri avevo faticato a trovare il ritmo ed ero un poco arrabbiato ma oggi – ha proseguito, sorridente, il tedesco – è scattato qualcosa. Credo che la gara sarà intensa, qualsiasi cosa può accadere, dato che qui è molto probabile l’ingresso della safety car. Staremo a vedere”.

Hamilton, pole vicinissima ma ottimo lavoro Vettel – “Siamo arrivati davvero vicini alla pole, facendo il miglior lavoro possibile. Purtroppo ho perso qualcosa alla fine del giro buono ma Seb ha fatto un ottimo lavoro. Hanno una macchina fenomenale e quest’anno siamo lì in lotta”. Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, fa i complimenti all’avversario dopo le qualifiche del Gp dell’Azerbaigian, ma anche alla sua Mercedes: “Oggi è una bella macchina ed è una bella soddisfazione guidarla”. Combattivo il suo compagno di scuderia, Valtteri Bottas, terzo sulla griglia di partenza: “Possiamo lottare con la Ferrari, siamo davvero molto vicini – ha detto il finlandese -. Qui la gara può essere pazza e tutto può accadere”.

ANSA