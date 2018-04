ESCLUSIVA – L’attrice Justine Mattera sceglie la piscina del “Nuoto Club Penisola Sorrentina” per allenarsi! – FOTO

L’attrice Justine Mattera ha scelto la piscina del “Nuoto Club Penisola Sorrentina” di Piano di Sorrento per allenarsi. La bella attrice, che ricorda molto Marilyn Monroe, è a Sorrento per girare alcune scene della famosa serie “I bastardi di Pizzofalcone”, giunta alla sua seconda stagione. La serie televisiva ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha riscosso notevole successo di pubblico.

La bella Justine è stata seguita dal Maestro Flavio Kessler e da tutto lo staff del “Nuoto Club Penisola Sorrentina”. L’attrice è arrivata sul posto nel pomeriggio, come una persona normale, ed è subito apparsa molto cordiale con tutti. Una splendida esperienza per lei, che ha scelto il posto migliore per allenarsi sul territorio.

L’accademia è una vera e propria “scuola di nuoto” che nasce in Corso Italia a Piano di Sorrento, nei pressi del camping dei Pini. Un’associazione Sportiva Dilettantistica che vide la luce nel lontano 1979 e che è ormai un punto fermo per tutti gli atleti che vogliono avvicinarsi all’attività del nuoto.