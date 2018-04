ESCLUSIVA – Sorrento, lo street artist “Tvboy” all’opera: “Ho rappresentato tre grandi legati alla città” VIDEO

Abbiamo avuto il piacere di intervistare in esclusiva lo street artist più celebre del momento, specialmente in Italia, “Tvboy“. Come vi avevamo rivelato in anteprima, l’artista, divenuto famoso ai più per l’opera “The Kiss” che ha visto protagonisti Salvini e Di Maio, è stato ospite all’evento “Sorrento Young Art”.

E abbiamo avuto anche la fortuna di poter assistere ad una sua performance dal vivo: un’emozionante esperienza di live painting che si è concretizzata nella nascita di un’opera in stile Urban Pop, con protagonisti tre grandi che sono strettamente legati alla città di Sorrento, ovvero Lucio Dalla, Sophia Loren ed Enrico Caruso. Le figure delle tre leggende sorgono ora sul muro d’ingresso della Villa Comunale di via San Francesco.

Nato a Palermo nel luglio del 1980, per Salvatore Benintende, vero nome dell’artista, sarà decisiva la visita a Barcellona nel 2004, dove rimane colpito e affascinato dalla vivace scena artistica della capitale catalana. Qui lavorerà insieme agli artisti Pez, Lolo, BToy e The London Police. Ora risiede proprio a Barcellona.

Particolare anche l’aneddoto raccontatoci legato al murale di Pompei, raffigurante Papa Francesco con un cuore arcobaleno (simbolo del Gay Pride che dovrà essere ospitato nella città campana), cancellato dopo poche ore dalla realizzazione.