ESCLUSIVA – Sorrento, ecco le prime scene de “I bastardi di Pizzofalcone 2” girato a Marina Grande – FOTO

Ecco in esclusiva le prime immagini della scene della serie tv “I bastardi di Pizzofalcone“, giunta alla sua seconda stagione. La serie è ispirata al romanzo omonimo dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. Le scene in questione sono state girate da Alessandro D’Alatri a Sorrento, in zona Marina Grande.

Tra gli attori principali troviamo Alessandro Gassman, la bellissima Justine Mattera (che ha anche fatto visita alla piscina del “Nuoto Club Penisola Sorrentina, leggi qui) e Simona Tambasco. Un noto bar del posto è stato anche preso in affitto per girare alcune delle scene in questione: è stato così ideato un immaginario ristorante.