ESCLUSIVA – Sorrento, incontro con “Il Ponte”: Cuomo stupisce tutti. “Via anche Massimo Coppola”

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per quanto riguarda la politica di Sorrento. Stando alle informazioni che abbiamo ottenuto, infatti, l’incontro tra il sindaco Giuseppe Cuomo e la lista “Il Ponte” che si è tenuto presso l’Hotel Plaza ha portato a delle sorprese.

In primis, il sindaco Cuomo ha rifiutato il reintegro di Mario Gargiulo in giunta, ma cosa sorprendente, pare abbia promesso in cambio l’estromissione dell’assessore Massimo Coppola. Un particolare premio di consolazione, se così lo si può chiamare, che porterebbe all’eliminazione di quello che era stato il più votato alle ultime elezioni comunali, sopravvissuto allo stato della spedizione elettorale del 2015.

L’estromissione dovrebbe avvenire a dicembre prossimo. In questo tempo il sindaco Cuomo dovrà concretizzare la sua decisione e ovviamente motivarla. Non facile, visto che a differenza di Gargiulo, Massimo Coppola può contare su un gruppo consiliare formato da due giovani donne che non tradirebbero mai la volontà della lista. Un’altra gatta da pelare per il sindaco Cuomo che non vorrebbe privarsi dell’unico braccio operativo rimastogli vicino e la cui epurazione sarebbe veramente difficile da giustificare alla città.