ESCLUSIVA – Re Filippo del Belgio con la famiglia a Positano . Sicurezza e doppia ambulanza nel paese

Filippo (francese: Philippe Léopold Louis Marie, olandese: Filip(s) Leopold Lodewijk Maria; Laeken, 15 aprile 1960) il re del Belgio salito al trono il 21 luglio 2013 è a Positano in Costiera amalfitana il 2 maggio. Per lui sono state approntate misure di sicurezza eccezionali e, finalmente, una seconda ambulanza del 118 con la Croce Rossa, come aveva invocato il dottor Rascato su Positanonews dopo un episodio di oltre 40 minuti di attesa per un intervento documentato da Positanonews. Anche all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello c’è un’altra ambulanza per l’arrivo di Gentiloni.

La Costiera amalfitana continua ad essere meta privilegiata per il turismo d’elite e d’eccellenza , attori , ultimamente il ritorno di Gina Lollobrigida, politici e reali qui sono di casa. Ed è sempre nelle strutture d’eccellenza che vengono ospitati, come l’albergo San Pietro.

Alberto, come riporta Wikipedia, È il figlio primogenito di re Alberto II, a cui è succeduto dopo l’abdicazione di quest’ultimo per motivi di salute[1], e di Paola Ruffo di Calabria. Ha sposato la contessa Matilde d’Udekem d’Acoz, da cui ha avuto quattro figli. La figlia maggiore di re Filippo, la Elisabetta, Duchessa di Brabante, è la prossima in linea di successione.

Filippo è nato il 15 aprile 1960 nel Castello Belvedere a Laeken in Belgio e fu battezzato un mese dopo nella Chiesa di Saint Jacques-sur-Coudenberg a Bruxelles. Il suo padrino e madrina furono suo nonno paterno, re Leopoldo III, e sua nonna materna Donna Luisa principessa Ruffo di Calabria. L’allora principe Filippo ha ricevuto la sua educazione primaria e tre anni di istruzione secondaria presso il Collège Saint-Michel d’Etterbeek.

Dal 1978 al 1981, re Filippo fu educato all’accademia reale militare belga nel 118° “Promotion Toutes Armes”. Il 26 settembre 1980, è stato nominato sottotenente e ha prestato giuramento dell’ufficiale. Ha continuato la sua educazione al Trinity College ad Oxford e ha frequentato la scuola di specializzazione alla Stanford University in California, dove si è laurato il 1985 con un Master of Arts in scienze politiche.

Ha ottenuto le ali da pilota di caccia e il suo certificato da paracadutista e un comando. Nel 1989 ha frequentato una serie di sessioni speciali presso il Regio Istituto Superiore della Difesa. Lo stesso anno, è stato promosso a colonnello. Il 25 marzo 2001 il principe è stato nominato al grado di maggior generale nel componente terrestre e la componente aerea e al rango di retroammiraglio nella componente marittima.

Il 4 dicembre 1999 a Bruxelles, con rito civile nel municipio di Bruxelles e con rito religioso nella Concattedrale di San Michele e Santa Gudula, Filippo ha sposato Matilde d’Udekem d’Acoz, figlia di un conte vallone di nobile famiglia belga e discendente in linea femminile di nobili famiglie polacche come i principi Sapieha e i conti Komorowski. La coppia ha quattro figli:

Elisabetta, Duchessa di Brabante (nata il 25 ottobre 2001);

Gabriele, principe del Belgio (nato il 20 agosto 2003);

Emanuele, principe del Belgio (nato il 4 ottobre 2005);

Eleonora, principessa del Belgio (nata il 16 aprile 2008).