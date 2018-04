ESCLUSIVA – Napoli: genitori in piazza per dire “no” a droga e alcol, ricordando Nico Marra morto a Positano – FOTO/VIDEO

E’ partito il corteo chiamato che è stato organizzato questa mattina a Napoli. Una manifestazione chiamata “Genitori in piazza” che è stata fortemente voluta da tanti genitori che richiedono maggiore sicurezza per i propri figli dopo aver visto quanto è successo al povero Nico Marra, giovane morto a Positano la notte di Pasqua dopo essere caduto in un dirupo. Il fatto è stato seguito in modo certosino dalla nostra redazione, sia per dovere di cronaca, sia perché PositanoNews ha preso particolarmente a cuore la vicenda di Nico.

Fin dai primi minuti, quando si erano perse le tracce di Nico, abbiamo sentito il dovere di seguire il tutto. E anche dopo aver scoperto il triste epilogo non possiamo tirarci indietro dal farci domande e cercare delle risposte per una morte assurda di un ragazzo così giovane.

Il corte di questa mattina si snoda lungo le vie di Napoli, partendo da Piazza Matteotti e passando accanto alla Questura, fino ad arrivare a Palazzo San Giacomo. Tanti i genitori presenti che vogliono dire la loro circa la movida che vede protagonisti i propri ragazzi.

Noi di PositanoNews siamo ancora una volta presenti. Ecco le immagini raccolte dalla nostra inviata Chiara Baistrocchi.