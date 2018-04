Enel potenzia rete in Penisola Sorrentina

Linea Enel potenziata da 60 a 150 kilovolts sulla tratta che attraversa i Comuni di Sorrento, Vico Equense, Agerola e Lettere. L’accordo è stato ratificato a Roma in presenza del funzionario regionale del coordinamento dell’Ente Parco dei Monti Lattari, a seguito del decreto di ammissibilità dell’opera da parte del Ministero dell’Ambiente. Dopo la linea Torre Annunziata-Capri, già attraversata da una linea elettrica di 150 kilovolts, dunque, una nuova tratta diventa operativa, con evidenti vantaggi per i Comuni su cui essa ricade. A trarre giovamento sarà anche lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, attraversato dalla suddetta linea Enel, che da tempo necessitava di un potenziamento elettrico per scongiurare i frequenti blackout.

«Si tratta di un risultato importante per diversi Comuni che ricadono nella competenza territoriale dell’Ente Parco.