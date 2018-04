Eccellenza, si giocherà ad Avellino la sfida tra Agropoli e Sorrento

Si giocherà allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino la supersfida che deciderà chi salirà in Serie D tra Agropoli e Sorrento. Dopo una stagione fantastica, la squadra di mister Guarracino è chiamata ad una ulteriore impresa per regalare alla città e ai tifosi un avanzamento di categoria forse insperato ad inizio stagione.

E’ proprio il regolamento che prevedeva che il match si disputasse su un campo neutro: nella giornata di ieri il Comitato Regionale della Figc Campania ha incontrato i dirigenti delle due società per comunicare la sede della sfida fra le due prime classificate del girone B di Eccellenza. Comunque vada, per la squadra perdente, c’è la possibilità di qualificazione in Serie D affrontando la finale Playoff. La gara verrà disputata sabato prossimo, 28 aprile, alle ore 16.