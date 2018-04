Eccellenza. Per il sorrento è spareggio con l’Agropoli per la D. S. Vito Positano: sconfitta col Solofra, saranno Playout. Salvo il Costa d’Amalfi

Sono appena terminate le gare valide per l’ultima giornata del girone B d’Eccellenza. Alcuni risultati sorprendenti in questa calda domenica di aprile che hanno decretato ufficialmente la classifica finale e le squadre che approdano ai playoff e ai playout.

Il San Vito Positano perde malamente in casa col Solofra (reti di Balzano, Delle Donne e Izzo) e non riesce a raggiungere la salvezza matematica: dovrà affrontare i playout per cercare di rimanere nella categoria. Vittoria prevedibile e schiacciante per il Costa d’Amalfi, che ha distrutto il Sant’Agnello già retrocesso e ha conseguito la salvezza matematica.

Sorrento che vince ad Avellino, contro la Virtus, grazie a Falanga e in virtù della vittoria dell’Agropoli contro il Valdiano sarà spareggio. Dopo essersi fatta agguantare dalla squadra del Cilento gli uomini di mr Guarracino si giocheranno il tutto per tutto nella sfida diretta, chi perde poi farà i play off nella speranza di un altro posto in D con squadre di tutta la Campania ed è molto difficile.

