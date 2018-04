Eccellenza, giornata di verdetti: S. Vito Positano e Sorrento in cerca di imprese: dalla salvezza alla vetta

Giornata di verdetti in Eccellenza. In particolare, la situazione del Girone B è davvero piena di incognite e di possibili imprese. Il Sorrento di Antonio Guarracino ha realizzato una vera e propria impresa arrivando all’ultima giornata a giocarsi la vetta con l’Agropoli, dopo un inizio incerto: la classifica li vede entrambi appollaiati a quota 56 punti. Difficile la trasferta della compagine di Guarracino, contro la Virtus Avellino che in casa è sempre temibile e che punta al quarto posto, cercando di superare il Nola.

Situazione diversa per il San Vito Positano. La squadra allenata da Gennaro Attanasio cerca una salvezza matematica che arriverebbe grazie ad una vittoria col Solofra al Campo sportivo Vittorio De Sica: verrebbe superato proprio il Solofra, che andrebbe ai playout (in caso di vittoria del Costa d’Amalfi contro il Sant’Agnello). La dirigenza del S. Vito Positano ha richiamato l’attenzione della cittadinanza: “Invitiamo tutta la popolazione i tifosi e gli appassionati a venire al campo per tifare la squadra di POSITANO per questa ultima sfida importantissima per rimanere nel girone di Eccellenza”.