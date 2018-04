Eccellenza, attesa per la sfida salvezza del San Vito Positano contro il Faiano

Cresce spasmodica l’attesa per la gara di questo pomeriggio, valida per i playout di Eccellenza, Girone B. Il San Vito Positano di mister Attanasio affronterà il Faiano per cercare di mantenere la categoria e non retrocedere. Una situazione che si è raggiunta dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Solofra, al quale bastava solo un pareggio per la matematica salvezza, ma ha portato a casa i tre punti.

Allo stadio De Sica di Montepertuso, quindi, andrà in scena una gara sicuramente avvincente che vedrà una splendida cornice di tifosi tutti ad incitare i loro beniamini del San Vito Positano: “Domani 29/04/2018 alle ore 16:30 vi aspettiamo ora più che mai numerosi al De Sica di Montepertuso per sostenere la nostra squadra nella partita più importante della stagione. Non mancate… Sempre forza San Vito Positano… ❤️ Giallorosso è una malattia non è un color”, questo il messaggio di incitamento che è comparso sulla pagina ufficiale della squadra.