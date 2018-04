Eccellenza, niente impresa per il S. Vito Positano: sconfitta col Solofra, saranno Playout. Sorrento vince ma affronterà l’Agropoli nei Playoff. Salvo il Costa d’Amalfi

Sono appena terminate le gare valide per l’ultima giornata del girone B d’Eccellenza. Alcuni risultati sorprendenti in questa calda domenica di aprile che hanno decretato ufficialmente la classifica finale e le squadre che approdano ai playoff e ai playout.

Il San Vito Positano perde malamente in casa col Solofra (reti di Balzano, Delle Donne e Izzo) e non riesce a raggiungere la salvezza matematica: dovrà affrontare i playout per cercare di rimanere nella categoria. Vittoria prevedibile e schiacciante per il Costa d’Amalfi, che ha distrutto il Sant’Agnello già retrocesso e ha conseguito la salvezza matematica.

Impresa non riuscita al Sorrento che vince ad Avellino, contro la Virtus, grazie a Falanga e in virtù della vittoria dell’Agropoli contro il Valdiano dovrà affrontare i playoff per la promozione, proprio contro l’Agropoli.