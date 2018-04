EBOLI, CENTAURO SI SCHIANTA CONTRO IL GUARDRAIL

Risale al pomeriggio di domenica la vicenda che ha visto come protagonista, in località di Serracapilli di Eboli, un centauro. Secondo quanto riportato da La Città, infatti, il 37enne viaggiava a bordo della sua moto quando un’auto pirata che viaggiava in senso opposto ha invaso la sua corsia.

Il centauro, per evitare l’incidente, è stato di conseguenza costretto a sterzare schiantandosi contro il guardrail e ferendosi. Dopo l’impatto, l’uomo si sarebbe rialzato tra l’indifferenza degli automobilisti.

È stata solo una coppia di anziani coniugi, presenti sul luogo dell’accaduto, a prestare soccorso al centauro accompagnandolo in ospedale.

Zerottonove Da Lucia Marcogiuseppe