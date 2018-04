E’ il giorno de I Bastardi di Pizzo Falcone e Rupert Everett dopo Amelio e domani Ozpetek agli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento

E’ il giorno de I Bastardi di Pizzo Falcone e Rupert Everett dopo Amelio agli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento . Continuiamo a seguire giorno per giorno su Positanonews l’evento culturale della Penisola Sorrentina . Oggi pomeriggio al Chiostro di San Francesco il cast de I Bastardi di Pizzofalcone, che hanno terminato proprio in mattinata le riprese nella Città del Tasso. L’incontro è stato anticipato alle 15 , Alessandro Gassmann, alias l’ispettore Lojacono, e il regista Alessandro D’Alatri hanno raccontato le loro emozioni , Justine Mattera la abbiamo intervistata nei giorni scorsi su Positanonews TV mentre si allenava nella piscina del Nuoto Club Penisola Sorrentina, mentre sempre su Positanonews TV un suggestivo video mentre si balla a Marina Grande. Da vedere la mostra Gli scatti dal set, firmati da Anna Camerlingo sempre nel Chiostro di San Francesco .Poi nel tardo pomeriggio c’è stato l’incontro con la stampa di Rupert Everett

per la presentazione del suo primo film da regista “The Happy Prince” al cinema Tasso alle 20.30, gli operatori del settore si sono confrontati al Chiostro di San Francesco sulle sinergie tra cinema e nuove piattaforme digitali, sul calo del pubblico nelle sale e le prospettive future. All’incontro, tra gli altri, il fondatore e presidente di Cattleya Riccardo Tozzi e Barbara Salabé, presidente e direttore generale della Warner Bros. Sul red carpet della manifestazione, diretta Remigio Truocchio, hanno sfilato le attrici Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis, protagoniste del film distribuito da Koch Media “Youtopia”, diretto da Berardo Carboni. Con il regista ospite a Sorrento anche Luca Lionello, nel film nei panni di un prete. La rassegna è dedicata all’Inghilterra: tra gli ospiti anche la bellissima anglo-spagnola Charlotte Vega, volto del film inglese “Provenance” di Ben Hecking poi Claudio Bisio e Rocco Hunt protagonisti con Lino Guanciale del film “Arrivano i prof” che ha riscosso molti apprezzamenti da parte del pubblico ieri sera. Domani appuntamento col regista Edoardo De Angelis e il drammaturgo Hanif Kureishi alle 12 e alle 18 con il regista Ferzan Ozpetek che chiuderà gli Icontri. Una rassegna a cui tiene molto il sindaco Giuseppe Cuomo per poter tornare ai fasti dell’indimenticato Rondi che Cuomo stesso ha ricordato nella prima giornata come un modello . Sorrento come Cannes, perchè no?