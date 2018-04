Donato Toma del centro destra nuovo governatore del Molise, Forza Italia supera la Lega

Il candidato del centrodestra, Donato Toma, è il nuovo presidente della regione Molise. Toma ha ottenuto 73.229 voti pari al 43,46% staccando il candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, fermo a 64.875 voti (38,50%). Molto più staccato il candidato del centrosinistra, Carlo Veneziale, che con 28.818 preferenze, si è fermato al 17,10% mentre ad Agostino Di Giacomo (Casapound Italia) sono andati 707 voti (0,42%). Molto bassa l’affluenza alle urne: 52,2%, contro il 71,6% delle politiche di marzo. Il successo del centrodestra ha subito spinto Forza Italia e Fratelli d’Italia a rivendicare la guida dell’esecutivo.

LEGGI ANCHE Forza Italia e Meloni: il governo spetta al centrodestra

All’interno del centrodestra, Forza Italia con il 9% resta, seppur di poco primo partito (ma in netto calo dal 16% delle recenti politiche) con la Lega poco sotto il risultato del voto del 4 marzo all’8,23% (dall’8,7%). In calo i consensi per il Movimento 5 Stelle che alle politiche aveva avuto il 44,8% dei voti, mentre come voti di lista raccoglie meno del candidato presidente (31,5% contro 38,5%). Nel centrosinistra ancora in calo il Pd che con il 9% perde sei punti rispetto al 15% delle politiche.