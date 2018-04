Domenica tutti a tifare San Vito Positano

Domenica 22 aprile 2018 alle ore 16:30 al campo sportivo Vittorio De Sica DI POSITANO ultima partita di campionato del girone di ritorno per il San Vito Positano calcio, contro il Solofra.

“Invitiamo tutta la popolazione i tifosi e gli appassionati a venire al campo per tifare la squadra di POSITANO per questa ultima sfida importantissima per rimanere nel girone di Eccellenza” , questo è l’invito rivoltoci da tutta la dirigenza della ASD Polisportiva San Vito Positano.

Facciamo sentire la vicinanza alla squadra ed alla società che con grande impegno e dedizione si dedica a questo sport ed allo sviluppo della scuola calcio, con la quale anche quest’anno ha raggiunto importanti risultati.

Proprio per sostenere e per incrementare la qualità della scuola calcio e non solo, la dirigenza ha istituito una lotteria che ha ricevuto il nullaosta da parte del Monopolio di Stato e denominata lotteria San Vito 2018, tutti possono partecipare all’estrazione dei ricchissimi premi acquistando un biglietto.

Per info acquisto biglietti : ‭+39 389 0958177