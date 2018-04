Domani sopralluogo del presidente del Parco dei Monti Lattari e del sindaco di Positano sul Sentiero degli Dei

Il presidente del Parco dei Monti Lattari Tristano Dello Ioio ed il sindaco di Positano Michele De Lucia, alle 10 di domani effettueranno un sopralluogo sul Sentiero degli Dei, nella zona interessata dalla recente frana, per visionare lo stato dei luoghi e concordare i lavori da effettuare per la messa in sicurezza di quello che è uno dei più bei sentieri del mondo, percorso ogni giorno da decine di turisti ed amanti delle escursioni. Ci si augura, quindi, che al più presto possa essere ripristinato il tratto interessato dallo smottamento e che continuino incessanti le opere volte a garantire il massimo della sicurezza, non dimenticando comunque di sottolineare che si tratta di un sentiero sconsigliato ad escursionisti improvvisati e privi di un minimo di esperienza. Il Sentiero degli Dei offre sicuramente la visione di un panorama mozzafiato e percorrerlo regala sempre delle grandi emozioni, ma è necessario avventurarsi solo dopo essersi informati bene sulle caratteristiche ed utilizzando un equipaggiamento adatto. La sicurezza prima di tutto…