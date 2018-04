Difesa obbligata, col Brescia tocca a Mantovani e Schiavi. Pucino verso il recupero

Due gettoni appena nel ritorno dopo un girone d’andata da protagonista. Ed una nuova, inattesa, chance dal 1′ contro il Brescia per cercare di convincere Stefano Colantuono anche in chiave futura. Valerio Mantovani è pronto a riappropriarsi di una maglia da titolare a distanza di tre mesi dalla sfida al Venezia, la sua unica apparizione nello starting eleven dopo la sosta natalizia. Dopo la sfida ai lagunari di Pippo Inzaghi, il difensore romano ha racimolato scampoli di gara solo nel derby con l’Avellino. Da quel momento è sparito dai radar, finendo addirittura in tribuna contro la Cremonese. Colantuono gli ha preferito Salvatore Monaco anche a causa della sua struttura fisica più prestante ed imponente che si fa prediligere nella difesa a quattro. Complici i forfait del difensore napoletano per il problema al ginocchio e di Alessandro Tuia per squalifica, Mantovani sabato rientrerà dal 1′ in coppia con Raffaele Schiavi. A destra ci sarà l’inamovibile Tiago Casasola, sempre presente e voglioso di riscatto dopo la deludente prova col Cittadella. A sinistra Popescu torna dalla squalifica ma né tecnico, né società hanno gradito l’atteggiamento assunto a Cremona. Sarà riconfermato Gigi Vitale, malgrado le reiterate deludenti prestazioni sul binario mancino che a breve potrebbe ritrovare Raffaele Pucino. Quest’ultimo oggi dovrebbe provare a forzare i ritmi e riaggregarsi al gruppo dopo settimane di lavoro specifico e differenziato. Se le risposte dal campo saranno confortanti, Pucino potrebbe anche essere convocato da Colantuono ed accomodarsi in panchina. Sicura anche la defezione di Alessandro Bernardini, ancora fermo per il riacutizzarsi dei problemi alla coscia che ormai da mesi lo tormentano.