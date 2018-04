Deraglia nel cuneese il treno regionale Savona-Torino. Ci sono feriti lievi

27/04/2018 – Un treno regionale partito poco prima di mezzogiorno da Savona e diretto a Torino è deragliato per cause ancora in corso di accertamento poco prima della stazione di Trinità, nel cuneese. L’allarme è scattato intorno alle 12.40. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con una medicalizzata e 3 basi. A quanto si apprende ci sarebbero feriti lievi.