Dalla Scienza alla Tavola: il 14 aprile Cultura, Scienza e Gusto a Sorrento

Sabato 14 aprile dalle 9,30 alle 13, l’associazione scientifico-culturale SLAM terrà un convegno molto innovativo a Sorrento presso l’Hotel Conca Park, in via degli Aranci n. 13, dal significativo titolo DALLA SCIENZA ALLA TAVOLA. L’incontro è anche un modo di festeggiare il secondo anniversario di vita di questa associazione di rilevanza nazionale. Spiega il biologo nutrizionista Salvatore Ercolano, presidente SLAM: “La nostra associazione è stata fondata il 9 Aprile 2016, frutto dell’enorme passione per la Scienza di 4 Biologi Nutrizionisti, e in due anni ha raggruppato circa 500 soci tra cui Biologi, Medici e Psicologi, impegnati in un lavoro di squadra in cui ognuno presta il suo contributo con le proprie specifiche competenze, preparazioni e capacità nell’ottica ma con l’umiltà di fermarsi di fronte ai propri limiti. Nell’ottica dell’approccio integrato tra le diverse figure professionali sono state istituite 8 commissioni scientifiche con lo scopo che ogni argomento venga curato nei dettagli che caratterizzano ogni professione con naturalità e concretezza. In questi 2 anni SLAM ha raggiunto diverse regioni d’Italia realizzando 16 convegni scientifico-formativi e 8 corsi in piattaforma FAD SLAM TV, affrontando temi riguardanti patologie d’attualità, sport, sicurezza alimentare e falsi miti. Il secondo anniversario di SLAM vuole essere un ringraziamento per tutti coloro che hanno operato all’interno dell’Associazione o l’hanno supportata, ma vuole anche sollecitare l’attenzione su quanto possiamo fare di positivo INSIEME per il FUTURO”. Il convegno sorrentino nasce dalla consapevolezza che cresce, sempre più, la richiesta di ricette capaci di combinare gusto e salute. Il motto dell’associazione è che il cibo non è solo un bisogno primario, è molto di più: tradizione, cultura, passione, convivialità, piacere. Perchè nutrirsi sia veramente il passaporto per la salute, è necessario un approccio globale a tutto ciò che concerne il suo consumo, dall’approvigionamento alla preparazione al consumo. Per questo motivo, il corso prevede l’approfondimento delle modalità di cottura e delle funzioni biochimiche che ogni ingrediente svolge in una ricetta. L’obiettivo è fornire i criteri per elaborare diete che siano il più possibili semplici, piacevoli e sostenibili, nel rispetto del contesto socio-culturale e dei gusti della persona. Il corso proporrà spunti pratici di ricette sane e gustose, rispettando la sicurezza della preparazione dal punto di vista igienico e biochimico. Il corso è rivolto a Biologi, Medici nutrizionisti e Dietisti, del presente e del futuro.

PROGRAMMA

Il Cibo come piacere – Dott. Salvatore Ercolano, Presidente SLAM

La Biochimica nel piatto in condizioni fisiologiche e patologiche accertate – Dott.ssa Tiziana Persico Biologa Nutrizionista

Preservare le proprietà Nutrizionali e Funzionali degli alimenti: materiali e metodi – Dott.ssa Serena Siano Biologa Nutrizionista

Ricette con-Scienza: ruolo e interazione degli ingredienti nelle preparazioni culinarie – Dott.ssa Federica Ballirano Biologa Nutrizionista

Moderano: il Dott. Carlo Doc Alfaro Responsabile commissione Medicina e Chirurgia SLAM, la Dott.ssa Lavinia Castellano vice Presidente SLAM, la Dott.ssa Michelina Petrazzuoli Tesoriere SLAM e Dott. Antonino La Monica vice Presidente SLAM

Pranzo con-Scienza – Chef Gianluca D’ambra, con la collaborazione di Matteo Acampora.

Per informazioni dottor Salvatore Ercolano 328 41 45457

(Carlo Alfaro)