Dal 2 maggio arriva anche a Piano di Sorrento la carta di identità elettronica

Dal 2 maggio 2018 il Comune di Piano di Sorrento rilascerà la Carta di Identità Elettronica – C.I.E. – introdotta dall’art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito in Legge n. 125 del 06/09/2015. Si evidenzia, inoltre, che a norma dell’art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 “Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all’emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validità fino alla scadenza”.

Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al procedimento di rilascio delle carte d’identità cartacee.

Il tempo stimato per la procedura di inserimento dati di ogni C.I.E. è di circa 20 minuti. Per questo motivo, al fine di non creare lunghe code agli sportelli ed offrire il miglior servizio possibile, gli utenti dovranno presentarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe previo appuntamento.

L’appuntamento può essere richiesto effettuando la prenotazione presso l’ufficio carte d’identità comunale (tel. 081.5344405).

Nel giorno stabilito per l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso l’Ufficio carte d’identità munito di:

Una foto tessera (del tipo di quelle utilizzate per il passaporto) o, in alternativa, su supporto USB (dimensione immagine 400 DPI; dimensione file 500 KB; formato file JPG) La tessera sanitaria/codice fiscale Il vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia di furto o smarrimento. Modulo di assenso per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio nel caso di minore accompagnato da un solo genitore con allegata fotocopia del documento di identità dell’altro genitore; Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità (se trattasi di cittadino extracomunitario)

Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della fotografia saranno acquisite anche le impronte digitali.

La consegna della C.I.E. avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta oppure presso il Comune.

Il costo della C.I.E. è di € 22,00 (comprensivo dei diritti di segreteria) da versare in contanti il giorno dell’appuntamento. In caso di duplicato il costo è di € 27,00.

E’ prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.L.P.S., emanato con regio decreto n. 773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte .

ATTENZIONE

Poiché la Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come avveniva per il modello cartaceo), si raccomanda di verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è possibile già nei 180 giorni che precedono la scadenza.

L’Amministrazione comunale non è responsabile qualora i tempi di rilascio non siano compatibili con i motivi rappresentati dai cittadini.

Il rilascio della carta d’identità cartacea continuerà ad avvenire a vista ai cittadini che ne facciano richiesta a fronte di una reale e documentata urgenza, per i casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione: 1 – per motivi di salute; 2 – per motivi di viaggio; 3 – per motivi di consultazione elettorale; 4 – per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche; In tali casi di urgenza, il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indicando chiaramente la circostanza invocata e la relativa documentazione. Nei casi suddetti, il rilascio della Carta d’identità cartacea avverrà ancora secondo le modalità, i tempi ed i costi previsti in precedenza rispetto alla data del 2 maggio, data di entrata in vigore della C.I.E. presso questo Comune.