Il crollo di Torre Annunziata: 16 avvisi di chiusura indagini. Segnali la sera prima, lo stabile andava sgomberato

Pareti al secondo piano rimosse senza creare un sostegno, in una struttura che così com’era risultava abusiva e non doveva esistere. Questo avrebbe causato il crollo del palazzo di Torre Annunziata che, all’alba del 7 luglio scorso, è diventato la tomba di tufo per Giacomo Cuccurullo, la moglie Edy Laiola e il figlio Marco; per Pasquale Guida, la moglie Anna Duraccio ed i piccoli Francesca e Salvatore; ed ancora per la sarta Giuseppina Aprea. Otto vite che avrebbero potuto essere salvate: il palazzo andava sgomberato la sera prima del crollo. Non ha dubbi la Procura di Torre Annunziata, che ieri mattina ha incaricato carabinieri e polizia di notificare l’avviso di chiusura indagini ai sedici indagati per la tragedia di Rampa Nunziante. Proprietari degli appartamenti, tecnici e operai avrebbero delle responsabilità sia per quanto riguarda il crollo che sulla legittimità urbanistica dei lavori, sulla realizzazione di alcuni abusi edilizi e la falsificazione in atto pubblico di molta documentazione. Gli inquirenti hanno individuato responsabilità colpose ben precise, puntando il dito contro i professionisti che avrebbero dovuto capire i segni di cedimento, già segnalati anche dai residenti. Tra questi anche lo stesso Giacomo Cuccurullo, che ha sottovalutato la presenza di crepe interne ed esterne, avvisaglia di una tragedia imminente, avvenuta la notte dopo l’ultima riunione di condominio, quella che avrebbe sancito l’ok all’inizio dei lavori all’intero stabile. Questo raccontano le pagine dell’avviso, preludio alla probabile richiesta di rinvio a giudizio da parte dei sostituti Andreana Ambrosino e Silvio Pavia, che insieme al procuratore Sandro Pennasilico e all’aggiunto Pierpaolo Filippelli hanno coordinato le indagini. Decisiva la consulenza degli ingegneri Nicola Augenti e Andrea Prota per la parte tecnica sulle cause del crollo, e dell’architetto Alberto Coppola per gli aspetti amministrativi. Secondo gli inquirenti, gli architetti Massimiliano Bonzani (ritenuto il direttore dei lavori «di fatto») e Aniello Manzo avrebbero avuto gli strumenti e le competenze per accorgersi dell’imminente crollo, così come l’amministratore di condominio Roberto Cuomo sapeva che i lavori erano illegittimi e non li ha fermati. Il riferimento non è al primo piano – dove pure sono emerse irregolarità – bensì al restyling in corso al secondo piano, con lavori invasivi eseguiti anche con il martello pneumatico nell’appartamento appena acquistato da Gerardo Velotto e realizzati da Pasquale Cosenza, che sarebbero la vera causa del crollo. Demoliti alcuni muri portanti, si sarebbe danneggiata la stabilità dell’intero edificio, sovraccaricando il maschio murario poi collassato. Neanche la riunione di condominio avvenuta praticamente dodici ore prima del crollo ha spinto i presunti responsabili a segnalare «la situazione di pericolo ai vigili del fuoco per disporre lo sgombero dell’immobile che avrebbe evitato il decesso di otto persone» scrive Pennasilico. Nei giorni precedenti, i mattoni di tufo rimossi erano stati sostituiti «con presidi di assicurazione insufficienti» (come puntelli metallici e spallette di mattoni pieni). «Bonzani non era affatto direttore dei lavori per Velotto e neanche suo consulente», sottolinea il difensore Gennaro Ausiello. «Per Cuomo – dice il suo legale Elio D’Aquino – riusciremo a spiegare la sua estraneità alle contestazioni». Tutti potranno presentare memorie e chiedere di essere ascoltati. Intanto, però, si avviano verso il processo con Rosanna Vitiello, Ilaria Bonifacio, Emilio Cirillo, Massimiliano Lafranco, Rita Buongiovanni, Giuseppe Buongiovanni, Donatella Buongiovanni e Roberta Amodio, proprietari degli appartamenti nelle fasi che hanno preceduto il crollo e che durante le compravendite davanti al notaio Domenico di Liegro hanno attestato «falsamente che il palazzo era stato realizzato in epoca antecedente al 1° settembre 1967», mentre l’unica licenza edilizia era stata rilasciata il 5 giugno1957 per una villetta bifamiliare. (Dario Sautto – Il Mattino)