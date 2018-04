Costiera Amalfitana, pubblicati dati ARPAC: balneazione ok. Ma a Praiano e Maiori ancora niente depuratori

Sono stati pubblicati i dati ARPAC per quanto riguarda la balneazione in Costiera Amalfitana. La buona notizia è che i dati sono praticamente tutti positivi, salvo alcune eccezioni. Ad Amalfi, tra le spiagge di Marina Grande, Vettica Minore, a La scogliera e alla spiaggia delle Sirene si parla di balneazione “Eccellente”; così come a Furore, Ravello e Conca dei Marini. Eccezioni per quanto riguarda la spiaggia di Atrani (qualità delle acque “scarsa”) e a Vietri sul Mare, per quanto riguarda il primo tratto di Marina di Vietri (anche qui, la qualità dell’acqua è scarsa). Anche a Minori si registra questo dato non positivo.

Per quanto riguarda Praiano e Maiori, qui di dati ARPAC parlano di acque di balneazioni “eccellenti”, nonostante rimangono ancora non realizzati e portati a termine i depuratori. Nonostante le indagini della Procura che vedono sotto inchiesta vari sindaci della Divina, e nonostante gli svariati annunci del Governatore De Luca, ancora non si vede l’ombra dei depuratori nei comuni sopracitati. Anche a Ravello si sta cercando di risolvere i problemi che qui sono fondamentalmente burocratici. Positano e Amalfi, invece, hanno risolto, difatti, tutte le problematiche.

E’ notizia recente, inoltre, che l’Arpac ha stipulato un’intesa con l’Associazione studi ornitologia Italia meridionale, il cui obiettivo è avviare il monitoraggio dell’avifauna marina, un’attività che viene introdotta per la prima volta in Campania a livello istituzionale.