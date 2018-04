COSTA D’AMALFI CHE RIMONTA!

PONTECAGNANO. Il Costa d’Amalfi conquista un’incredibile vittoria a Pontecagnano, rimontando il Faiano tra il 90’ e il 95’, e resta ancora in corsa per puntare alla salvezza diretta. Il Faiano invece si mangia le mani, passando in pochi minuti dal possibile sorpasso sul Costa a un ko che le lascia il penultimo posto. Il Faiano parte bene e Di Somma manca di poco l’appuntamento con il gol su centro di Sparano. Due minuti dopo ci prova Erra, Faggiano salva in angolo. Poi è Ietto a colpire la parte alta della traversa. Al 38’ fallo in area su Ruggiero e rigore, Pellegrino trasforma per l’1-0. Tre minuti dopo il Costa si fa vedere con Luigi Vitiello, che prova il tap-in su cross di Macolo ma Senatore è attento. Nella ripresa al 5’ Di Somma ha la chance per il raddoppio, ma la palla finisce fuori. Due minuti dopo ancora Di Somma tenta il colpo sotto ma la palla si alza troppo. Al 23’ riecco il Costa con Mascolo: Senatore non ha problemi. Altra chance per il Faiano al 40’, con Ruggiero che centra per Mazza, che non ci arriva di un soffio. Nel finale cambia tutto: al 45’ il neo entrato Giliberti, imbeccato da una punizione dalla destra, di spalla firma l’1-1. Poi, dopo una mischia in area Faiano sbrogliata da Senatore e un colpo di testa di Giliberti sulla traversa, al 50’ è Mascolo a trovare la zampata vincente che fa esplodere di gioia il Costa d’Amalfi e abbatte il Faiano.