Costa d’Amalfi: politici e imprenditori di Sorrento investono in stabilimenti balneari

Politici e imprenditori di Sorrento potrebbero investire in lidi nelle diverse stazione balneari della Costa d’Amalfi. Tra le località più papabili c’è Maiori, con particolare interesse per lo stabilimento con centro benessere, che dovrebbe sorgere sulla sponda orientale del fiume Reginna. Voci di corridoio e indiscrezioni indicano tra gli interessati all’affaire Thalasso, i consiglieri della giunta Cuomo, Mariano Ponticorvo e Mario Gargiulo, affiancati da altri imprenditori sorrentini pronti a rilevare le attività in Costiera Amalfitana.