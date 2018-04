Il Costa d’Amalfi con l’ottava è salvo

Battuto il retrocesso Sant’Agnello e la matricola festeggia

SANT’AGNELLO – COSTA D’AMALFI 0-8

14º, 48º, 49º Mascolo, 28º Criscuoli, 36º aut. Serrapica – 65º, 71º Marino – 76º Lettieri

SANT’AGNELLO

Zurino, Ferro, Carrano, Perna, Vanacore, Nocerino, Veniero, La Via, Serrapica, Santoro, Aiello.

All. Nardo (a disp. Malafronte, De Stefano, D’Esposito, Panariello, Vacca, Ferrara C, Zarrella)

COSTA D’AMALFI

Faggiano, Vitiello, Pisapia, Cestaro, De Luca, Vigorito, Di Landro, Lettieri, Criscuoli, Mascolo, Catalano.

All. Contaldo (a disp. Napoli, Giliberti, Cantilena, War, Marino, Reale, Ferrara D.)

A S.Agnello, i ragazzi di mister Contaldo travolgono il padroni di casa mandando in gol tutte le proprie bocche di fuoco. Autentico mattatore della gara è stato Mascolo, con la seconda tripletta consecutiva dopo quella interna nel derby con il Positano.

La gara è stata totalmente a senso unico, con gli ospiti che hanno dettato legge fin dai primi minuti, e a cui serviva solo un punto per la salvezza diretta. Primo tempo che termina con il risultato di 3 a 0, grazie alle reti di Mascolo, destro in area dopo un lancio lungo di De Luca, di Criscuoli, sinistro secco dal dischetto dell’area di rigore, e con un autogol di Serrapico dagli sviluppi di un corner. Nella ripresa la musica non cambia, e i costieri prendono letteralmente a pallonate i locali. Comincia Mascolo che realizza la sua tripletta personale, il primo di testa su corner dalla destra e il secondo con un’invenzione incredibile: pallonetto dai 30 metri con il portiere fuori dai pali. Dopo qualche minuto arriva il Marino show, entrato da pochi minuti, che realizza un doppietta, il primo con un destro terrificante dal limite, ed il secondo di giustezza, poi arriva il sigillo finale di Lettieri che realizza il definitivo 8 a 0.

Il fischio finale decreta una salvezza meritata, dopo una stagione tormentata dalla sfortuna, ma che ha avuto l’epilogo sperato.

Per gli uomini di mister Contaldo è tempo di festeggiare, perchè, dopo la promozione diretta in Eccellenza, sono riusciti ad ottenere l’obiettivo di inizio anno, terminando il campionato in decima posizione.

